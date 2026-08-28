قرآن؛ حلقه پیوند نسل جدید با پیامبر رحمت(ص) در سنندج

رعنا نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نخستین سالی است که در مهمانی امت احمد(ص) حضور دارم و برای من حضور در این جشن مردمی تجربه ارزشمندی است.

وی افزود: در این برنامه تلاش می‌کنیم آموزش قرآن کریم را برای گروه‌های مختلف سنی ارائه کنیم و کودکان، نوجوانان و بزرگسالان می‌توانند در بخش‌های مختلف آموزش قرآنی حضور داشته باشند.

این فعال قرآنی ادامه داد: روخوانی، روان‌خوانی و تجوید از جمله مباحثی است که در این برنامه آموزش داده می‌شود و تلاش ما این است که آموزش‌ها متناسب با سطح مخاطبان ارائه شود.

نوروزی هدف از حضور خود در چهارمین مهمانی امت احمد(ص) را ترویج فرهنگ قرآنی و دینی عنوان کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) با قرآن و اخلاق به هدایت مردم پرداختند و یکی از بهترین راه‌ها برای معرفی سیره و آموزه‌های ایشان، ایجاد انس میان مردم به ویژه کودکان و نوجوانان با قرآن است.

وی با اشاره به حضور کودکان و خانواده‌ها در این جشن بیان کرد: وقتی برنامه‌های قرآنی در کنار فضای شاد و مردمی برگزار می‌شود، کودکان ارتباط بهتری با مفاهیم دینی برقرار می‌کنند.

نوروزی خاطرنشان کرد: امیدوارم چنین برنامه‌هایی زمینه‌ای برای استمرار فعالیت‌های قرآنی و افزایش ارتباط نسل جدید با قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص) باشد.