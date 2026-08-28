تلفات فوک خزری در مازندران به ۲۷ قلاده رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله اسماعیلی اظهار کرد: در پی گشت و پایش مستمر نوار ساحلی مازندران، مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همراهی همیاران طبیعت، لاشه دو قلاده فوک خزری را در سواحل شهرستان بابلسر شناسایی کردند.
وی افزود: با ثبت این دو مورد، شمار تلفات ثبتشده فوک خزری در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۷ قلاده رسیده است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به وضعیت لاشههای کشفشده گفت: متأسفانه به دلیل گذشت زمان قابل توجه از زمان مرگ، لاشهها دچار فساد پیشرفته شده بودند و امکان انجام کالبدگشایی و نمونهبرداری برای تعیین دقیق و قطعی علت مرگ وجود نداشت.
اسماعیلی ادامه داد: با توجه به وضعیت لاشهها و به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی ثانویه و احتمال انتشار بیماری در منطقه، عملیات دفن بهداشتی هر دو لاشه با نظارت محیط زیست انجام شد.
وی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر سواحل استان خاطرنشان کرد: گشتهای ساحلی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با همکاری همیاران طبیعت برای شناسایی و ثبت موارد تلفات فوک خزری همچنان ادامه دارد.
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