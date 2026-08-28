شرکت های فناوری خواستار افزایش دفاع سایبری در مقابل حملات هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت ها همراه ۱۰۰ همتای دیگر خود از جمله بوردکام، کپیتال وان، کلاود فلر، کراود استرایک، جنرال موتورز، آی بی ام، مسترکارت، اورکل، رابین هود، شاپیفای و ویزا اعلام کرده اند مدت زمان اندکی باقی مانده تا قبل از تهدید هوش مصنوعی جهان دیجیتال را ایمن تر کنیم.



در نامه آنها آمده است: حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی در ماه های آینده گسترده تر می شوند زیرا مدل های این فناوری در سراسر جهان هر روز قدرتمندتر خواهند شد.



نویسندگان این نامه از دولت ها و رهبران صنعتی خواسته اند برنامه های دسترسی معتبر را که به برخی شرکت های خاص امکان دستیابی به مدل های قدرتمند را قبل از ارائه عمومی آنها را می دهد، بررسی کنند و در سازمان های دیگر نیز دفاع سایبری را به اولویت اصلی رهبری تبدیل کنند.



آژانس دفاع سایبری آمریکا و کاخ سفید هنوز به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده اند. دونالدترامپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا برای دومین بار بودجه این سازمان را به میزان قابل توجهی کاهش داد و از سوی دیگر کارمندان سال گذشته یک سوم کاهش یافته اند.



در این میان بیم از آنکه هوش مصنوعی حملات سایبری را قدرتمندتر کند، واقعی شده زیرا هکرها به طور روزافزونی از این مدل های بزرگ زبانی برای نفوذ به سازمان های سراسر جهان استفاده می کنند.



سازمان های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و نیوزلند که به Five Eyes مشهور هستند، با صدور یک بیانیه مشترک نادر نسبت به آنکه تحولات هوش مصنوعی امنیت سایبری را به شکل بنیادین تغییر می دهند، هشدار داده اند.