به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه در میان جمعیت پرشور حاضر در چهارمین «مهمانی امت احمد(ص)»سنندج، حضور بانوان بیجاری جلوهای متفاوت از مشارکت مردمی در این جشن را رقم زده است؛ زنانی که از بیجار راهی سنندج شدهاند تا در کنار مردم، سهمی در برگزاری این اجتماع بزرگ داشته باشند.
بانوان بیجاری با حضور در این مراسم، بخشی از ظرفیتهای فرهنگی و هنری خود را در معرض دید مهمانان قرار داده و تلاش میکنند با فعالیتهای خود، فضای جشن را برای مردم دلنشینتر کنند.
حضور مردم با قومیتها، مذاهب و سلایق مختلف در کنار یکدیگر، از جلوههای قابل توجه این جشن است؛ زن و مرد، شیعه و سنی در کنار هم حضور دارند و محبت به پیامبر اکرم(ص) را به عنوان یکی از مهمترین نقاط اشتراک مسلمانان به نمایش گذاشتهاند.
این اجتماع مردمی بار دیگر نشان میدهد که ارادت به پیامبر رحمت(ص) میتواند زمینهساز همدلی و نزدیکی بیشتر مردم باشد؛ وحدتی که در فضای جشن و مشارکت گروههای مختلف مردمی بهوضوح دیده میشود.
چهارمین جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)» همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) در سنندج برگزار شده و در قالب آن، بیش از ۱۳۰ بخش و مجموعه برای ارائه خدمات رایگان به مردم مشارکت دارند.
اجرای برنامههای فرهنگی و هنری از سوی گروههای استانی و حضور هنرمندان و چهرههای شناختهشده کشوری از دیگر بخشهای این جشن است و برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان نیز برای استفاده خانوادهها در نظر گرفته شده است.
«مهمانی امت احمد(ص)» در چهارمین سال برگزاری خود، علاوه بر ایجاد فضای شاد و معنوی برای مردم، به محلی برای نمایش مشارکت مردمی، خدمترسانی، همدلی و وحدت اقوام و مذاهب مختلف تبدیل شده است.
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