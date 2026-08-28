به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «لین جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات مقامات آمریکا درباره اعمال تحریم علیه پکن به دلیل تجارت با تهران گفت: در مورد وضعیت ایران، همواره معتقد بوده ایم که گفتگو و مذاکره تنها راه حل مسائل است.

وی تاکید کرد، موضع چین در برابر تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی، ثابت و روشن است.

الکسی پوشکوف عضو کمیته قانون اساسی شورای فدراسیون روسیه نیز در همین راستا گفت: آمریکا دائما به تهدید کشورها می پردازد؛ تهدیدهایی که در نهایت به ضرر این کشور تمام خواهد شد.

وی با اشاره به بی نتیجه بودن تهدیدات ترامپ درباره نابودی تمدن ایران در صورت تسلیم نشدن این کشور، افزود: نتیجه این رویکرد مشخص است و می‌تواند باعث بدتر شدن روابط آمریکا با بسیاری از کشورها شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحریم ها مثل بومرنگ به کشورهای تحریم کننده برمی گردد و باعث گرانی و افزایش قیمت انرژی و دیگر کالاها و خدمات در این کشورها می شود.