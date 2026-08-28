به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین صفوی در خطبههای نماز جمعه رشت با اشاره به شرایط کشور و تحولات اخیر اظهار کرد: در دل مصیبتها و گرفتاریها، فرصتهایی نیز برای ملتها ایجاد میشود و امروز یک خیزش عمومی و فرصت طلایی برای مردم شکل گرفته است.
امام جمعه موقت رشت با تأکید بر ضرورت حفظ شجاعت و روحیه مردم افزود: همانطور که شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید داشت، میزان استفاده از فرصتها اهمیت دارد و شرط بهرهگیری از این فرصت، نترسیدن و نترساندن دیگران است.
وی حضور مردم در صحنه را شجاعانه و دشمنشکن دانست و تصریح کرد: این حضور، حمایت مردم از نظام اسلامی و پشتوانهای برای کشور است، اما نباید تصور کرد که این پایان کار است؛ بلکه این نیروی عظیم مردمی مأموریتهای بزرگی در پیش دارد.
صفوی با اشاره به برخی تهدیدهای مطرحشده علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دشمن بر اساس برخی محاسبات و نظریههای خود تصور میکرد در ساعات اولیه پس از ترور، میتواند زمینه فروپاشی کامل کشور را فراهم کند، اما رهبری هوشمندانه انقلاب و حضور مردم این محاسبات را برهم زد.
امام جمعه موقت رشت ادامه داد: رهبر معظم انقلاب توانستند کشور را در خلأ ایجادشده مدیریت کنند و همزمان دو راهبرد مهم را پیش ببرند؛ دشمن امید داشت آشوبها را به خیابانها بکشاند و با ایجاد هراس از جنگ، مردم را از صحنه خارج کند تا کشور از حقوق خود در حوزههای مختلف از جمله توان موشکی و مسائل منطقهای عقبنشینی کند، اما حضور مردم این محاسبات را ناکام گذاشت.
وی با بیان اینکه مطالبه مردم نباید در همین نقطه متوقف شود، گفت: مردم امروز مطالباتی دارند و مسئولان باید صدای مردم را بشنوند و برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.
صفوی با اشاره به دغدغههای فرهنگی جامعه افزود: مردم ما متدین و علاقهمند به فرهنگ اهلبیت(ع) هستند و نمیپسندند فضای فرهنگی جامعه از ارزشهای دینی و فرهنگ حسینی فاصله بگیرد.
وی با استناد به فرهنگ عاشورا خاطرنشان کرد: مردم ایران نشان دادهاند که عزت را بر ذلت ترجیح میدهند و همان فرهنگ «هیهات من الذله» در میان آنان زنده است.
امام جمعه موقت رشت با بیان اینکه مردم در بسیاری از عرصهها هوشمندانه عمل کردهاند، اظهار کرد: مردم میدانند در شرایط حساس چه وظیفهای دارند و حضور آنان در صحنه نشان داد که جامعه نسبت به توطئهها و تهدیدهای دشمن آگاه است.
صفوی همچنین با اشاره به موضوع مقابله با جریانهای معاند و تروریستی، بر ضرورت برخورد قانونی و قاطع با عوامل تهدیدکننده امنیت کشور تأکید کرد و گفت: باید در این زمینه فکر اساسی شود و مسئولان اجازه ندهند امنیت و آرامش مردم مورد تعرض قرار گیرد.
نماز جمعه، محور اجتماع و تبیین حقایق جامعه
وی در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به مناسبتهای هفته، هفتم شهریورماه و سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پیامبر اکرم(ص) را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) پس از ورود به قبا چند روز در آنجا توقف کردند و در روز جمعه به سمت مدینه حرکت کردند و نخستین نماز جمعه را اقامه کردند.
امام جمعه موقت رشت با بیان اینکه نماز جمعه جلوهای از اجتماع باشکوه امت اسلامی است، افزود: اجتماعات اسلامی مورد توجه خدای متعال است و در نماز جمعه باید حقایق جامعه برای مردم تبیین شود.
صفوی همچنین از تلاش دستاندرکاران برگزاری نماز جمعه قدردانی کرد و گفت: نماز جمعه علاوه بر ابعاد عبادی، باید به مسائل و نیازهای روز جامعه در حوزههای مختلف آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی نیز توجه داشته باشد.
پیامبر اکرم(ص)؛ الگوی آزادی معنوی و عدالت
وی با اشاره به میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) نور و رحمت برای بشریت است و بر اساس آموزههای قرآن کریم، رسالت ایشان با ایجاد آزادی معنوی در انسانها آغاز شد و جامعه را برای حرکت در مسیر بعثت، اقامه عدالت و رهایی از زنجیرهای ظلم آماده کرد.
امام جمعه موقت رشت همچنین به سالروز ولادت امام جعفر صادق(ع) اشاره کرد و گفت: امام صادق(ع) در شرایطی که درگیریهای سیاسی و نظامی میان جریانهای حاکم وجود داشت، تشخیص دادند که تحول فرهنگی و علمی را در جامعه دنبال کنند.
صفوی افزود: امام صادق(ع) با تبیین معارف صحیح اسلام ناب محمدی، مقابله با تحریفها و بدعتها و تربیت شاگردان فراوان، یک تحول بزرگ علمی و فرهنگی ایجاد کردند.
وی تصریح کرد: با وجود مراجعه برخی افراد برای دعوت امام صادق(ع) به قیام سیاسی، ایشان جهاد علمی و فرهنگی را در آن شرایط راهبرد مناسب تشخیص دادند و این اقدام آثار عمیقی در حفظ و انتقال معارف اسلامی بر جای گذاشت.
گرامیداشت شهدای دولت و محکومیت تروریسم
امام جمعه موقت رشت با اشاره به سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: شهادت این دو شهید بزرگوار در انفجار دفتر نخستوزیری به دست منافقین، یکی از جنایتهای تروریستی علیه مسئولان و مردم ایران بود.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، این مناسبت را به دولت و مسئولان اجرایی کشور تبریک و تسلیت گفت و افزود: مبارزه با تروریسم باید همواره مورد توجه جامعه و مسئولان قرار داشته باشد.
صفوی همچنین با اشاره به سالروز ربودهشدن امام موسی صدر، یاد و خاطره وی و همه مفقودان و مجاهدانی را که برای اسلام و انقلاب تلاش کردهاند، گرامی داشت.
وی در ادامه با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان در سال ۱۴۰۰، آن را عبرتی برای ملتها دانست و گفت: شکست آمریکا در افغانستان و خروج مفتضحانه این کشور نشان داد قدرتهای ظالم و مستکبر سرانجام با شکست مواجه خواهند شد.
امام جمعه موقت رشت با اشاره به این مضمون که «فواره چون بلند شود سرنگون شود»، خاطرنشان کرد: سرنوشت همه ظالمان و مستکبران نابودی و شکست است.
صفوی همچنین به مناسبتهایی از جمله سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص) اشاره کرد و بر اهمیت توجه به این مناسبتها تأکید کرد.
وی در پایان با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و تحولات بینالمللی اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور و تحولات آمریکا نیازمند بررسی دقیق است و باید راهبردهای مناسب برای مواجهه با این شرایط اتخاذ شود.
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