جامعه امروز به خرده گناهانی آلوده است که مردم آن را گناه نمی شمارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جوادی ظهر جمعه در خطبه نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با اشاره به سخنی از امام صادق (ع) در مورد تقوا اظهار داشت:‌ تقوا به معنای آن است که آنجا که باید حاضر باشی غایب نباشی و آنجایی که باید غایب باشی حاضر نباشی.

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم کارهایی را با تصور آنکه گناه نیست، انجام می دهند، افزود: جامعه امروز ما آلوده به خرده گناهانی است که مردم آن را گناه نمی شمارند، در صورتی که این گناهان کوچک، زمینه ساز گناهان بزرگ است.

امام جمعه موقت همدان با اعلام اینکه انسان ها باید علاوه بر رعایت حقوق الهی، به حق مردم اهمیت دهند، گفت:‌ اگر حق الهی زیر پا گذاشته شود، با توبه می توان آن را ادا نمود، اما زیر پا نهادن حقوق مردم قبل از توبه کردن به درگاه خدا نیاز به بخشش بنده خدا دارد.

حجت الاسلام والمسلمین جوادی با بیان اینکه مصادیق بسیاری از حق الناس که نادیده و کوچک شمرده می شود در سطح شهر و جامعه وجود دارد، عنوان کرد: زدن برچسب های تبلیغاتی درب منازل، ارسال پیامک های تبلیغاتی به تلفن همراه افراد بدون رضایت آنها، تبلیغات انتخاباتی بر روی دیوارها، بوق زدن بی مورد و پارک خودرو در جلوی منازل مردم همه از موارد حق الناس است که هم نارضایتی مردم و هم تخریب چهره شهر را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: این موارد در کشورهای غیراسلامی رعایت می شود، اما متاسفانه در کشور ما که جامعه اسلامی است و در دین نیز به رعایت حقوق دیگران سفارش شده، نیاز به فرهنگ سازی دارد.

امام جمعه موقت همدان با اشاره به ۲۶ دی ماه سالروز ترک کشور از سوی شاه خیانتکار در سال ۵۷ و همچنین ۲۷ دی ماه مصادف با سالروز شهادت شهید نواب صفوی و همراهانش است، گفت:‌ اگر امروز با آسایش در این مرز و بوم قدم برمی داریم قطعا بدهکار بزرگانی هستیم که در انقلاب و حتی پیش از آن در زمان های طاغوت دست به قیام علیه ظالمان زمان خود زدند.

حجت الاسلام والمسلمین جوادی به ۲۲ دی ماه سالروز تشکیل شورای انقلاب از سوی امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: ۲۹ دی ماه به نام روز غزه نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه در آخرین حمله رژیم صهیونیستی به غزه بی دفاع که ۵۲ روز به طول انجامید و در پی آن تعداد بسیاری از کودکان و زنان بی دفاع نیز به شهادت رسیدند و هیچ حقوق بشری به دفاع از آنان برنخاست، ادامه داد: اکنون که در فرانسه گروه داعش به جان خودشان افتاده است، سردمداران کفر همایش های وحدت و ضد تروریستی برگزار می کنند که البته حکایت یک بام و دو هواست.

امام جمعه موقت همدان با اعلام ۲۵ ربیع الاول سالروز صلح امام حسن (ع) و ۲۷ ربیع الاول، سالروز معراج پیامبر (ص)، افزود: همه مسلمین نشریه فرانسوی شارلی را که عکس ها و کاریکاتورهای عجیب و اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) را به تیراژ ۵ میلیون نسخه به چاپ رسانیده است و نام آن را آزادی بیان می گذارد محکوم می کنند.

وی همچنین از ساخت حسینه همدانی ها در کربلا خبر داد و گفت: مراسمی به منظور همکاری امامان جمعه و روسای هیت های شهرستان همدان فردا شب بعد از نماز مغرب و عشا در حسینه امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.