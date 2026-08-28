برپایی میز خدمت سازمان غذا و دارو در مصلی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، همزمان با برنامه‌های هفته دولت، میز خدمت سازمان غذا و دارو در مصلی تهران برپا شد و کارشناسان سازمان به صورت مستقیم پاسخگوی مراجعه‌کنندگان بودند.

بخش قابل توجهی از مراجعات مردم به این میز خدمت، مربوط به مسائل دارویی، نیازهای دارویی و موارد مرتبط با کمبود برخی اقلام دارویی بود که کارشناسان سازمان ضمن بررسی درخواست‌ها، راهنمایی‌های لازم را به مراجعه‌کنندگان ارائه کردند.

در این برنامه، درخواست‌های مردم در قالب فرم‌های مربوط ثبت شد تا موارد مطرح‌شده پس از پایان برنامه نیز از سوی سازمان غذا و دارو پیگیری شود و برای تأمین داروهای مورد نیاز مراجعه‌کنندگان، اقدامات لازم صورت گیرد.

برگزاری این میز خدمت با هدف ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با مردم، شنیدن مسائل و دغدغه‌های آنان در حوزه دارو و پیگیری درخواست‌های ثبت‌شده انجام شد و کارشناسان سازمان تلاش کردند در محل برگزاری، راهنمایی‌های لازم را برای حل مسائل مطرح‌شده ارائه کنند.

درخواست‌های ثبت‌شده در این میز خدمت پس از بررسی و دسته‌بندی، از سوی واحدهای مرتبط سازمان پیگیری خواهد شد تا در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های موجود، اقدامات لازم برای تأمین داروهای مورد نیاز مردم انجام شود.