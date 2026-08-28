مطیعی: رسانه و سبک زندگی ابزارهای «استعمار فرانو» هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین مرتضی مطیعی در خطبههای نماز جمعه این هفته سمنان که در مصلای امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد، بر ضرورت شناخت توطئهها و روشهای جدید استعمار دشمنان از سوی آحاد مردم تأکید کرد.
وی نقش نخبگان در جهاد تبیین را مهم دانست و اظهار کرد: باید توجه داشت که دشمن در جنگ ترکیبی، بر استعمار فرانو با روشهای مدرن توجه جدی دارد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به ضرورت شناخت زمین بازی و ابزارهای دشمن، بیان کرد: رسانه یکی از ابزارهای جنگ نرم دشمنان است.
مطیعی با بیان اینکه دشمن سبک زندگی و فرهنگ مردم را نشانه گرفته است، تأکید کرد: استعمار در دورههای مختلف شکلهای متفاوتی پیدا کرده و امروز شاهد پدیده استعمار فرانو هستیم.
وی با اشاره به فرارسیدن دوازدهم شهریور، روز «مبارزه با استعمار انگلیس»، افزود: نفوذ استعمار فرانو از طریق رسانه، سبک زندگی و تغییر اذهان مردم، از جمله ابزارهای دشمن است.
امام جمعه سمنان گفت: دشمن پس از شکست در بُعد نظامی تلاش میکند در جبهههای دیگر به پیروزی دست پیدا کند و از این رو از جنگ ترکیبی بهره میگیرد.
مطیعی، بصیرت، ایستادگی، وحدت و انسجام اجتماعی را موانعی بر سر راه توطئههای دشمنان دانست و تأکید کرد: باید با تأسی از رهبر انقلاب به مقابله با جنگ ترکیبی دشمن بپردازیم.
وی با بیان اینکه دشمن تلاش میکند شکست خود در میدان را با ایجاد اختلاف و ناامیدی در جامعه جبران کند، افزود: مردم و مسئولان باید دقت داشته باشند که فریب این توطئههای دشمنان را نخورند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان، ایجاد تردید، یأس و اختلاف را از ابزارهای دشمن دانست و تأکید کرد: باید همه منسجم و همدل باشیم تا در برابر دشمن پیروز شویم.
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