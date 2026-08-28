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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

مطیعی: رسانه و سبک زندگی ابزارهای «استعمار فرانو» هستند

مطیعی: رسانه و سبک زندگی ابزارهای «استعمار فرانو» هستند

سمنان - امام جمعه سمنان با اشاره به نقش رسانه در جنگ ترکیبی دشمن گفت: استعمار فرانو با استفاده از رسانه، سبک زندگی و تغییر اذهان، جامعه را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان که در مصلای امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد، بر ضرورت شناخت توطئه‌ها و روش‌های جدید استعمار دشمنان از سوی آحاد مردم تأکید کرد.

وی نقش نخبگان در جهاد تبیین را مهم دانست و اظهار کرد: باید توجه داشت که دشمن در جنگ ترکیبی، بر استعمار فرانو با روش‌های مدرن توجه جدی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به ضرورت شناخت زمین بازی و ابزارهای دشمن، بیان کرد: رسانه یکی از ابزارهای جنگ نرم دشمنان است.

مطیعی با بیان اینکه دشمن سبک زندگی و فرهنگ مردم را نشانه گرفته است، تأکید کرد: استعمار در دوره‌های مختلف شکل‌های متفاوتی پیدا کرده و امروز شاهد پدیده استعمار فرانو هستیم.

وی با اشاره به فرارسیدن دوازدهم شهریور، روز «مبارزه با استعمار انگلیس»، افزود: نفوذ استعمار فرانو از طریق رسانه، سبک زندگی و تغییر اذهان مردم، از جمله ابزارهای دشمن است.

امام جمعه سمنان گفت: دشمن پس از شکست در بُعد نظامی تلاش می‌کند در جبهه‌های دیگر به پیروزی دست پیدا کند و از این رو از جنگ ترکیبی بهره می‌گیرد.

مطیعی، بصیرت، ایستادگی، وحدت و انسجام اجتماعی را موانعی بر سر راه توطئه‌های دشمنان دانست و تأکید کرد: باید با تأسی از رهبر انقلاب به مقابله با جنگ ترکیبی دشمن بپردازیم.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند شکست خود در میدان را با ایجاد اختلاف و ناامیدی در جامعه جبران کند، افزود: مردم و مسئولان باید دقت داشته باشند که فریب این توطئه‌های دشمنان را نخورند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان، ایجاد تردید، یأس و اختلاف را از ابزارهای دشمن دانست و تأکید کرد: باید همه منسجم و همدل باشیم تا در برابر دشمن پیروز شویم.

کد مطلب 6930395

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