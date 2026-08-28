جمهوری اسلامی ایران بازیگری کلیدی در معادلات جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ وعد مرادبیگی در خطبه های نماز جمعه با اشاره به تحولات ژئوپلیتیک جهان، تأکید کرد: پیشرفت‌های چندجانبه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های نظامی، علمی و سیاسی، این کشور را به بازیگری کلیدی و غیرقابل چشم‌پوشی در معادلات جهانی بدل کرده است.

مرادبیگی با تحلیل استراتژی‌های جدید دشمن، خاطرنشان کرد:ماهیت نبردها تغییر یافته و دشمن اکنون از میدان‌های نظامی به سمت «جنگ اقتصادی» تغییر جهت داده است.

وی اظهار کرد: تلاش برای ایجاد فشار بر بدنه جامعه، بخشی از توطئه دشمن برای تضعیف اقتدار ملی است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی، بر اهمیت توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری به عنوان راهبردی برای پیشگیری از بروز آسیب‌های ساختاری تأکید کرد.

امام جمعه موقت ایلام در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت هوشمندی در عرصه‌های دیپلماتیک تأکید کرد.

وی تصریح کرد: در جریان مذاکرات، رعایت دقیق شروط و چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی رهبری، تضمین‌کننده دفاع از منافع ملی و جلوگیری از امتیازدهی‌های آسیب‌زا خواهد بود.

وی با تفکیک میان «مطالبه‌گری مشروع» و «تخریب»، یادآور شد: اگرچه پاسخگویی مسئولان به خواسته‌های مردم یک ضرورت است، اما نباید اجازه داد که این مسیر به ابزاری برای ایجاد تفرقه میان ملت و دولت یا تخریب زیرساخت‌های کشور تبدیل شود.

امام جمعه موقت ایلام با اشاره به تقویت پیوندهای اسلامی در سایه انقلاب اسلامی، از افزایش سطح آگاهی و حمایت اهل سنت در جهان اسلام از نظام و رهبری خبر داد.

وی افزود: وحدت میان شیعه و سنی، تنها راه ایستادگی ملت‌های مسلمان در برابر قدرت‌های استکباری است.

مرادبیگی در پایان، ضمن یادآوری تجربه موفق مقاومت نیروهای مسلح در میدان‌های نظامی، تأکید کرد:ملت ایران نیز با تکیه بر همان روحیه ایستادگی، می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی دشمن، پیروز میدان باشد.