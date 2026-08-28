به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امیرحسین ظاهری در خطبه‌های نماز جمعه آبسرد با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت اظهار کرد: رمز ماندگاری شهیدانی همچون رجایی، باهنر و رئیسی، کار و تلاش جهادی و خدمت صادقانه به مردم بود و مسئولان نیز باید با خدمت به مردم، اعتماد و رضایت آنان را جلب کنند.

وی افزود: فعالیت دولت در شرایط جنگی دشوار است، اما این شرایط نباید مانع خدمت‌رسانی شود؛ بلکه در چنین شرایطی باید توان مسئولان برای گره‌گشایی از مشکلات مردم چند برابر شود.

امام جمعه آبسرد با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل اقتصادی، کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار ادامه داد: مشکلاتی همچون کمبود امکانات ورزشی، مسئله آب، آفت‌های کشاورزی و برخی مسائل مربوط به ساخت‌وساز باید با جدیت و روحیه جهادی مسئولان پیگیری و حل شود.

ظاهری با انتقاد از ایجاد احساس تبعیض در زمینه ساخت‌وساز تصریح کرد: اگر ساخت‌وساز در منطقه ممنوع است، این ممنوعیت باید برای همه یکسان باشد و اگر امکان ساخت‌وساز وجود دارد، باید مسیر قانونی آن برای همه مردم فراهم شود. مردم نباید شاهد تبعیض یا پیشبرد امور از طریق سفارش باشند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت تنها به ساعات اداری محدود نمی‌شود و مسئولی که روحیه جهادی دارد باید برای گره‌گشایی از مشکلات مردم حتی از آسایش و وقت خود بگذرد؛ بسیاری از مشکلات موجود قابل حل است و به پیگیری و اهتمام بیشتری نیاز دارد.

امام جمعه آبسرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور تأکید کرد: در برابر دشمن نباید نشانه‌ای از وادادگی نشان داده شود و مواضع مسئولان باید با دقت و در چارچوب حفظ اقتدار و منافع کشور بیان شود.

ظاهری حضور مردم در صحنه را عامل مهم خنثی شدن نقشه‌های دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد هراس، اختلاف و تفرقه، مردم را از صحنه خارج کند، اما حضور مردم محاسبات دشمن را برهم زده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: دشمن بیش از هر زمان دیگری برای ایجاد فاصله و اختلاف میان مردم تلاش می‌کند؛ بنابراین حفظ اتحاد و همدلی یک ضرورت اساسی است.

امام جمعه آبسرد در پایان با اشاره به فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: همه ما در برابر این واجب الهی مسئول هستیم و باید در مواجهه با ناهنجاری‌ها با زبان خوش و شیوه مناسب به وظیفه خود عمل کنیم.