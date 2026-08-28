به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا سلیمان رشیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته مهاباد با گرامیداشت هفته وحدت و هفته دولت اظهار کرد: قرآن کریم همواره بر وحدت، همدلی و محبت میان مسلمانان تاکید کرده و از آنان خواسته است همچون امت واحده در کنار یکدیگر باشند.
وی افزود: مسلمانان با وجود تفاوت در برخی مسائل، در اصول و مبانی اساسی دین مشترک هستند و دشمنان اسلام همواره تلاش کردهاند با ایجاد اختلاف و تفرقه، قدرت و انسجام امت اسلامی را تضعیف کنند.
امام جمعه موقت مهاباد گفت: وحدت اسلامی موجب عزت، اقتدار و سربلندی مسلمانان میشود و هر اندازه همبستگی میان ملتهای مسلمان بیشتر باشد، زمینه برای تحقق اهداف و توطئههای دشمنان کمتر خواهد شد.
ماموستا رشیدی با اشاره به هفته دولت نیز گفت: خدمت به مردم، رفع مشکلات جامعه و تلاش برای توسعه و آبادانی کشور از مهمترین وظایف مسئولان است و هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات و دستاوردهای نظام و دولت برای مردم به شمار میرود.
وی بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم تاکید کرد و افزود: آنان باید با روحیه خدمتگزاری، صداقت و تلاش مضاعف برای حل مشکلات مردم به ویژه در حوزههای اقتصادی، معیشتی و اشتغال گام بردارند.
امام جمعه موقت مهاباد در ادامه با اشاره به سیمای پیامبر گرامی اسلام(ص) در قرآن کریم گفت: خداوند متعال حضرت محمد(ص) را «رحمتللعالمین» معرفی کرده است؛ تعبیری که بیانگر جایگاه والای ایشان به عنوان پیامآور رحمت، محبت، برکت و هدایت برای همه انسانهاست.
ماموستا رشیدی افزود: پیامبر اسلام(ص) با رفتار، گفتار و کردار خود الگوی کاملی از اخلاق، انسانیت و بندگی خداوند را به مسلمانان ارائه کرد و سیره ایشان میتواند چراغ راه امت اسلامی در مسیر زندگی و تعامل با یکدیگر باشد.
وی با تاکید بر اینکه آموزههای پیامبر(ص) بر محبت، گذشت، برادری و همدلی استوار است، ادامه داد: مسلمانان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به سیره و اخلاق نبوی و تقویت روحیه برادری و همبستگی هستند، چرا که وحدت امت اسلامی میتواند بسیاری از توطئهها و اختلافافکنیهای دشمنان را خنثی کند
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