به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلیرضا آرامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار که در مصلای این شهرستان برگزار شد، ضمن دعوت همه آحاد مردم به تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا راه سعادت بشری است.

وی با بیان اینکه یکی از نشانه‌های متقین، رعایت وحدت است، افزود: رعایت وحدت به معنای آن است که انسان به میل خود رفتار نکند، بلکه صلاح اسلام را در نظر بگیرد؛ اصلی که در ایام هفته وحدت باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه انسان متقی همواره دین را در اولویت قرار می‌دهد، گفت: خداوند، اهل‌بیت(ع)، امام راحل(ره)، رهبر شهید و رهبر انقلاب همواره ما را به وحدت دعوت کرده‌اند.

آرامی با اشاره به اینکه وحدت میان آحاد جامعه اسلامی، اعم از شیعه و سنی، یکی از مظاهر وحدت است، تأکید کرد: باید به نقاط مشترک، به‌ویژه اعتقاد به خداوند، پیامبر(ص)، قبله و مناسک واحد توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دشمنان در طول تاریخ تلاش کرده‌اند از طریق شکستن وحدت به اسلام ضربه بزنند، افزود: اسلام در طول تاریخ از وحدت‌شکنی ضربات بسیاری خورده است.

امام جمعه گرمسار اتحاد را راه پیروزی بر مستکبران عالم دانست و گفت: همه مسلمانان باید نسبت به حفظ وحدت در برابر دشمن توجه و اهتمام داشته باشند.

آرامی با بیان اینکه اگر میان جوامع اسلامی اتحاد برقرار بود، امروز وضعیت فلسطین این‌گونه نبود، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات ما ناشی از فقدان اتحاد است.

وی با تأکید بر اینکه دشمن از تفرقه میان مسلمانان بهره می‌برد، افزود: نگاه افراطی و تفریطی در موضوع اتحاد، چه در زمینه وحدت شیعه و سنی و چه در اتحاد میان افراد جامعه فارغ از مذهب، مانع تحقق وحدت است.