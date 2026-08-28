به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و شعار «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی»، اظهار کرد: شفافیت در گفتار و عمل و اولویتبندی نیازهای مردم، محور اصلی فعالیتهای ما در شهرستان است.
وی با اشاره به برنامههای هفته دولت در رودان، از بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۵۶ پروژه عمرانی و توسعهای در حوزههای آموزش، انرژی، حملونقل، بهداشت، کشاورزی، مسکن و ورزش با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: این حجم از خدمات با همراهی مسئولان استان و نمایندگان مجلس و در سایه وفاق عمومی محقق شده است.
فرماندار رودان با تأکید بر اینکه «افتتاح نمایشی» سیاست این فرمانداری نیست، تصریح کرد: ارزش اعتباری یک پروژه نباید موجب نادیده گرفتن زیرساختهای بهرهبرداری آن شود. ما به دنبال افتتاحهایی هستیم که منجر به خدمترسانی واقعی و گرهگشایی از کار مردم شود؛ بنابراین پروژههایی که فاقد استانداردهای لازم برای بهرهبرداری باشند، تا زمان تکمیل نهایی افتتاح نخواهند شد.
وی با اشاره به تقویت زیرساختهای درمانی شهرستان، از راهاندازی دستگاه ماموگرافی در بیمارستان رودان خبر داد و گفت: تجهیزات درمانی برای کاهش بار مراجعات مردم به مرکز استان، با جدیت در حال توسعه است.
محسنی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وضعیت پروژه مصلی رودان، اظهار کرد: این پروژه با زیربنای ۲۲۰۰ مترمربع، نیازمند عزمی عمومی برای تکمیل است. نباید منتظر تأمین اعتبار از مجاری دیگر باشیم؛ لذا با شعار «هر نفر یک متر، هر نفر یک آجر» دست یاری به سوی مردم، بازاریان، جوانان و خیرین شهرستان دراز میکنیم.
فرماندار رودان با بیان اینکه خود پیشگام در این مشارکت خواهد بود، تأکید کرد: سرمایه اجتماعی و اتحاد مردم رودان که در ۱۸۰ شب فعالیتهای جهادی و اجتماعی متبلور شد، نشان داد که با همدلی میتوان کارهای بزرگی انجام داد؛ امروز نیز برای تکمیل مصلی، نیازمند همین روحیه مشارکتجویانه هستیم.
وی در پایان ضمن تبریک انتخاب محمد آشوری تازیانی به عنوان استاندار برتر کشور، از صبر و همراهی مردم ولایتمدار رودان در تمامی عرصهها قدردانی کرد.
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