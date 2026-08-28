حمله تروریستی تل آویو به جنین در کرانه باختری؛ ۳ نفر به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ارتش رژیم صهیونیستی امروز جمعه مدعی شد که در حمله تروریستی خود در شهر جنین واقع در کرانه باختری، گروهی از مبارزان فلسطینی را هدف قرار داده است.

این رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که طی حملات دیروز (پنجشنبه) دو تن از فرماندهان جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی را در دو حمله در نوار غزه، ترور کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی بعد از حمله، نظامیان بیشتری را به محل حمله در جنین واقع در شمال کرانه باختری اعزام کرده است.

بنا به اخباری که متعاقبا منتشر شده، سه تن در این حمله تروریستی شهید شده‌اند و رژیم صهیونیستی نیروهای امدادی را مانع از رسیدن و کمک‌ کردن کرده‌اند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از این ترور، مدعی شد که نظامیان اشغالگر فلسطین، طرح حملات به این رژیم را در جنین خنثی کرده‌اند.

ساعاتی بعد از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جنین واقع در شمال کرانه باختری، ارتش این رژیم مدعی شد که در این حمله «قیس البیطاوی» از فرماندهان گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس و دو تن از معاونان او هدف قرار گرفته است.

گردان‌های قسام به این ادعا تا این لحظه واکنشی نشان نداده است.

آخرین پست شهید قسام: پیروزی واقعی شهادت است

قیس البیطاوی، از فرماندهان گردان‌های قسام حماس که در حمله تروریستی امروز رژیم صهیونیستی به جنین به همراه دو تن از همراهانش به شهادت رسید، در آخرین پست خود در فضای مجازی نوشته بود: ای هم‌رزم من، بدان که پیرزی واقعی در این است که خداوند تو را به عنوان شهید و مجاهد در راه او برگزیند و تو در راه دفاع از دین او و دفع ستم از مستعضعفان به شهادت برسی.