به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره «عهد همزیستی»؛ روایت دانشجویان بین‌المللی از همزیستی اسلامی در قاب هنر و رسانه برگزار می‌شود.

همزمان با ایام فرخنده ولادت با سعادت پیامبر اکرم(ص)، امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت، نخستین جشنواره تولیدات چندرسانه‌ای دانشجویان بین‌المللی در تبیین همزیستی مسالمت‌آمیز اسلامی با عنوان «عهد همزیستی» در دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی افتتاح می‌شود.

جشنواره «عهد همزیستی» با رویکرد تقویت گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها و مذاهب و با هدف بازنمایی ارزش‌های انسانی و اخلاقی اسلام از جمله کرامت انسانی، عدالت، مدارا و همدلی طراحی شده است.

در این رویداد، دانشجویان بین‌المللی دانشگاه‌های ایران فرصت خواهند داشت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر و رسانه، روایت خود را از همزیستی مسالمت‌آمیز و همگرایی در جهان معاصر ارائه کنند.

فیلم کوتاه، پادکست، عکاسی و موشن‌گرافیک از جمله قالب‌های پیش‌بینی‌شده برای تولید آثار در این جشنواره است و محورهای آن نیز بر بازخوانی سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) در تعامل با پیروان دیگر ادیان، تبیین مفاهیمی همچون تسامح و کرامت انسانی و ارائه روایت‌های خلاقانه از راه‌های مقابله با چالش‌های جهانی استوار است.

یکی از ویژگی‌های برجسته این جشنواره، تأکید بر شکل‌گیری تیم‌های بین‌فرهنگی از دانشجویان با ملیت‌ها و مذاهب مختلف است؛ رویکردی که می‌تواند دانشگاه را به بستری برای تجربه عملی گفت‌وگو، شناخت متقابل و همکاری میان جوانان جهان اسلام تبدیل کند.

مراسم افتتاحیه جشنواره «عهد همزیستی» روز شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن شهید ماموستا شیخ‌الاسلام دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.