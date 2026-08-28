به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران بعدازظهر جمعه در جمع مردم قم در سخنانی، با تبریک میلاد پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و سلم و میلاد امام جعفر صادق علیهالسلام اظهار کرد: امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و اگرچه شکل جنگ تغییر کرده است اما سایه تهدید نظامی همچنان بر کشور وجود دارد و در کنار آن فشارهای اقتصادی دشمن نیز با شدت بیشتری دنبال میشود.
وی افزود: دشمن در عرصه نظامی اهداف متعددی از جمله تغییر نظام اسلامی، فتح و تجزیه ایران، به اسارت گرفتن ملت و در سطحی دیگر محدودسازی توان هستهای، موشکی و منطقهای کشور را دنبال میکرد اما به هیچ یک از اهداف خود دست پیدا نکرد و در این عرصه با شکست مواجه شد.
زاکانی ادامه داد: آمریکا پس از شکست در عرصه نظامی، همان رویکرد را با جدیت بیشتری در حوزه اقتصادی دنبال میکند و تلاش دارد با ایجاد محدودیت در فروش نفت، ارزآوری و تجارت کشور، توان ایستادگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با بیان اینکه شرایط امروز آمریکا با گذشته متفاوت شده است، عنوان کرد: آمریکا دیگر هیبت گذشته را ندارد و پس از شکست در برابر ایران، آن هراسی که پیش از این در منطقه ایجاد کرده بود از میان رفته است و حتی برخی از دوستان و همپیمانان سابق این کشور نیز نسبت به آن فاصله گرفتهاند.
شهردار تهران تصریح کرد: در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به خون شهدای جنگ اخیر، ایستادگی مردم و توان نیروهای مسلح، جایگاه متفاوتی در منطقه و میان ملتهای مختلف پیدا کرده است و این دستاورد نیازمند صیانت، دقت و پاسداری مستمر است.
دشمن به دنبال شکستن تابآوری مردم است
زاکانی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت جلوگیری از شکسته شدن تابآوری مردم و ایجاد اختلال محاسباتی در میان مسئولان گفت: شرایط موجود نیازمند شناخت دقیق نقشه دشمن و طراحی مسیرهایی برای تقویت مقاومت اجتماعی و جلوگیری از خطای محاسباتی در تصمیمگیریهاست.
وی بیان کرد: کشور مشکلات متعددی دارد که بسیاری از آنها ریشه در سالهای گذشته دارد و ناترازی در حوزه انرژی، بودجه، مسائل پولی و مالی، آب و سایر حوزهها از جمله مشکلاتی است که اداره کشور را با دشواریهایی مواجه کرده است.
شهردار تهران افزود: در کنار مشکلات ساختاری، محدودیتهایی که دشمن در حوزه فروش نفت، صادرات و ارزآوری ایجاد کرده است شرایط ویژهای را به کشور تحمیل کرده و مجموعه این عوامل در کنار تأمین کالاهای اساسی و مسائل مستقیم معیشتی مردم، اهمیت موضوع تابآوری جامعه را دوچندان کرده است.
زاکانی با اشاره به ظرفیتهای ارزی کشور اظهار کرد: بر اساس برآوردهای مطرحشده، حتی در بدبینانهترین شرایط حدود ۴۹ میلیارد دلار و در خوشبینانهترین حالت حدود ۶۶ میلیارد دلار امکان ارزآوری برای کشور در سال جاری وجود دارد.
وی افزود: برای مقایسه باید توجه داشت که کشور در سال ۱۳۹۹ با وجود شرایط دشوار آن مقطع با حدود ۳۸.۸ میلیارد دلار اداره شد و بنابراین حتی در سختترین برآوردها نیز ظرفیت ارزی برای اداره کشور وجود دارد.
زاکانی ادامه داد: علاوه بر درآمدهای ارزی، منابع طلا و ارز موجود نزد بانک مرکزی نیز از دیگر ظرفیتهای کشور است که حداقل ۳۶ میلیارد دلار برآورد میشود و این منابع برای روزهای دشوار در نظر گرفته شده است و امروز نیز میتوان از آن به عنوان یکی از ظرفیتهای مدیریت شرایط استفاده کرد.
ظرفیت ارزی کشور امکان عبور از شرایط سخت را فراهم میکند
وی با اشاره به منابع ارزی در اختیار مجموعههای واسط و تراستیها گفت: حداقل هشت میلیارد دلار ارز نیز در این بخش وجود دارد که در انتظار تخصیص است و اگر مجموعه این ظرفیتها در کنار یکدیگر دیده شود، روشن خواهد شد که کشور با وجود جنگ و محدودیتهای صادراتی، امکان اداره امور تا پایان سال را دارد.
شهردار تهران تأکید کرد: مسئله اصلی این است که منابع موجود با نظم، انضباط، دقت و تخصیص صحیح مورد استفاده قرار گیرد و نباید شرایط دشوار به گونهای تصویر شود که این تصور در میان مسئولان یا مردم شکل بگیرد که کشور فاقد امکان و منابع لازم برای عبور از بحران است.
زاکانی با بیان اینکه شرایط جنگی میتواند فرصتی برای اصلاح برخی رویکردهای قدیمی باشد، اظهار کرد: اقتصاد کشور طی دهههای گذشته همچنان با وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده و در کنار آن توسعه درآمدهای مالیاتی دنبال شده است اما اکنون زمان اتخاذ تصمیمهای جدی برای تغییر این الگو فرا رسیده است.
وی ادامه داد: یکی از تصمیمهای اساسی میتواند فراهم کردن زمینه حضور مؤثر مردم در اقتصاد باشد زیرا بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی کشور خارج از اراده مستقیم دولت و در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار دارد.
زاکانی افزود: نقدینگی موجود در جامعه حدود ۲۰ هزار همت است که با تبدیل آن به دلار با نرخ ۱۵۰ هزار تومان، ظرفیتی در حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ایجاد میکند و این منابع در اختیار مردم و بخش خصوصی است و میتوان با سیاستگذاری صحیح، این ظرفیت را در خدمت اقتصاد کشور قرار داد.
اقتصاد باید از نفتمحوری فاصله بگیرد
شهردار تهران بیان کرد: اگر شیوه اداره اقتصاد به سمت مردم و مشارکت واقعی آنان حرکت کند، اقتصاد کشور آسیبپذیری کمتری خواهد داشت و این همان مسیری است که امام خمینی نیز بر آن تأکید داشتند.
وی تصریح کرد: ادامه مسیر گذشته که در آن نفت فروخته شود، درآمد حاصل از آن به ریال تبدیل شود و هزینههای کشور از این محل تأمین شود، نمیتواند زمینه تحول اساسی در اقتصاد را فراهم کند و کشور نیازمند تصمیمهای بزرگ و تغییر در شیوه مدیریت اقتصادی است.
زاکانی با تأکید بر ضرورت صیانت از فرآیند واگذاری اقتصاد به مردم گفت: واگذاری نباید به معنای اختصاصیسازی باشد و نباید امکانات کشور در فرآیند خصوصیسازی به مجموعههای خاص و افراد دارای ریشههای مشخص واگذار شود.
وی افزود: در این مسیر نقش دولت، دستگاه قضایی و مجموعههای نظارتی بسیار مهم است و باید مراقبت شود که واگذاریها واقعاً در مسیر حضور مردم در اقتصاد انجام شود.
شهردار تهران همچنین با اشاره به داراییهای دولت اظهار کرد: دولت دستکم حدود ۲ هزار همت سهام در اختیار دارد که میتواند با واگذاری آن به مردم، ضمن جذب نقدینگی، بخشی از نیازهای اقتصادی خود و جامعه را مدیریت کند و این رقم حدود یکسوم بودجه کشور را تشکیل میدهد.
مشکلات کشور جدی است اما راه عبور وجود دارد
زاکانی با تأکید بر اینکه شرایط کشور آسان نیست، گفت: دشواری و فشار وجود دارد اما این شرایط به معنای بنبست نیست و ظرفیتهای اقتصادی، ارزی، داخلی و منطقهای کشور امکان عبور از این گردنه را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: آنچه امروز اهمیت دارد، تقویت امید و تابآوری جامعه است و مسئولان نباید با بیان نادرست شرایط یا گرفتار شدن در اختلال محاسباتی، ناامیدی را به جامعه منتقل کنند.
شهردار تهران با اشاره به برخی مسائل داخلی کشور گفت: مشکلات معیشتی و تورم فزاینده موضوعاتی نیست که بتوان آنها را نادیده گرفت و بیدقتی در مدیریت این مسائل میتواند شرایط را دشوارتر کند.
زاکانی افزود: حدود ۱۰ روز پیش نیز در جمع دوستان خود در دولت تأکید کرده است که برخی امور در کشور نیازمند تدبیر پیش از وقوع حادثه است و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از جمله مواردی است که باید با نگاه پیشگیرانه نسبت به آنها تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به مسائل فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: بیدقتی در حوزه فرهنگ، وضعیت پوشش و برهنگی موجود در کشور و بهویژه برخی شهرها میتواند زمینه شکلگیری دوقطبیهای اجتماعی را فراهم کند و دشمن نیز در تلاش است از این شکافها برای ایجاد اختلاف استفاده کند.
جامعه به گفتوگو و نقد منصفانه نیاز دارد
شهردار تهران اضافه کرد: اختلافات سیاسی و بگو مگوهای داخلی در شرایط جنگی میتواند وضعیت را پیچیدهتر کند و در چنین شرایطی جامعه بیش از گذشته به گفتوگو، نقد، ارائه راهکار و مطالبهگری نیاز دارد.
وی تأکید کرد: حمایت از مسئولان تنها به معنای تأیید همه اقدامات آنان نیست و میتوان در کنار حمایت، نقد منصفانه و دفاع واقعبینانه نیز داشت و این رویکرد میتواند به اصلاح تصمیمها و جلوگیری از اختلال محاسباتی در میان مسئولان کمک کند.
زاکانی اظهار کرد: مردم و نیروهای حاضر در میدان باید علاوه بر پشتیبانی از مسئولان، نسبت به عملکرد آنها نظارت و مطالبهگری داشته باشند و اگر نشانهای از خطای محاسباتی مشاهده کردند، آن را گوشزد کنند اما این نقد نباید به جدایی، شکاف و تضعیف وحدت ملی منجر شود.
وی افزود: مطالبهگری صحیح میتواند مسئولان را هوشیارتر کند زیرا بسیاری از مسائل در قاعده هرم اجتماعی و میان مردم دیده میشود که ممکن است از نگاه مسئولان پنهان بماند.
شهردار تهران گفت: کشور به یک رویکرد ترکیبی نیاز دارد که در آن هم مسئله معیشت خانوارها مدیریت شود، هم در حوزه فرهنگی اصلاحات لازم صورت گیرد و هم در عرصه سیاسی و اجتماعی، گفتوگو، نقد و مطالبهگری در چارچوب حفظ وحدت دنبال شود.
دشمن به دنبال تکرار چرخه جنگ و مذاکره است
زاکانی با تأکید بر ضرورت شناخت دشمن اظهار کرد: دشمن همچنان دشمن است و نمیتوان بر اساس اعتماد به او تصمیمگیری کرد و تجربه توافقات گذشته نیز نشان داده است که بدون تضمینهای مؤثر نمیتوان به وعدههای طرف مقابل اتکا کرد.
وی با اشاره به توافقات انجامشده در سالهای گذشته گفت: در ماجرای گروگانها در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰، پس از ۴۴۴ روز زمینه آزادی ۵۲ گروگان فراهم شد و در مقابل، آمریکا وعدههایی از جمله خودداری از توطئه علیه ایران، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و پیگیری نکردن برخی مداخلات حقوقی علیه ایران را مطرح کرد اما به گفته وی، تجربه بعدی نشان داد که این وعدهها به شکل مورد انتظار اجرا نشد.
شهردار تهران افزود: تجربه برجام نیز تکرار همین روند بود و آنچه از سوی آمریکا و اروپا وعده داده شد عمدتاً در قالب تعهدات نسیه باقی ماند و در نهایت در سال ۲۰۱۸ آمریکا از توافق خارج شد.
زاکانی با اشاره به تفاهم اخیر عنوان کرد: در شرایط کنونی باید تضمین اجرای تعهدات طرف مقابل گرفته شود و دستاوردهای مادی و معنوی حاصل از جنگ اخیر نیز به گونهای مورد استفاده قرار گیرد که نتیجه آن برای ملت ایران ملموس باشد.
وی بیان کرد: مسئله تنها دریافت پول نیست بلکه باید برای جنایات انجامشده، خسارتهای واردشده، تنبیه عاملان و ایجاد تضمین برای جلوگیری از تعرض دوباره نیز تدبیر شود تا چرخه جنگ، آتشبس، مذاکره و آغاز دوباره جنگ تکرار نشود.
مذاکره نباید به تکرار چرخه جنگ منجر شود
زاکانی با اشاره به مواضع رهبر انقلاب درباره نحوه مواجهه با مذاکرات اظهار کرد: رویکرد راهبردی رهبری بر این مبنا بوده است که مذاکره باید در شرایطی انجام شود که کشور زیر فشار و آتش دشمن قرار دارد و نباید آتشبس به معنای فراهم شدن فرصت برای تکرار حمله دشمن تلقی شود.
وی افزود: در این چارچوب موضوعاتی از جمله جبران خسارتها، تعیین تکلیف داراییهای بلوکهشده و دریافت تضمین برای عدم تعرض مجدد باید مورد توجه قرار گیرد.
شهردار تهران ادامه داد: اگر در گذشته کوتاهیهایی صورت گرفته باشد، باید جبران شود و آنچه امروز اهمیت دارد حرکت بر اساس درسهای تجربه گذشته و پیگیری منافع ملت ایران است.
زاکانی تصریح کرد: نباید روایت تحولات جنگ و مذاکره صرفاً به روایت مادی و محدود تیم مذاکرهکننده تبدیل شود بلکه باید ابعاد راهبردی و کلان این مواجهه نیز در نظر گرفته شود.
وی اظهار کرد: دشمن امروز متوجه شده است که ایران توان ایستادگی دارد و نباید اجازه داد چرخهای که آمریکا به دنبال آن است، یعنی آغاز جنگ، آتشبس، مذاکره و بازگشت دوباره به جنگ، تکرار شود.
ایران در میدان تابآوری دست بالا را دارد
شهردار تهران با تأکید بر اهمیت روایت درست شرایط کشور گفت: امروز هر دو طرف در میدان تابآوری قرار دارند و هر طرف که بتواند مقاومت بیشتری داشته باشد، موفقتر خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران تاکنون در این عرصه پیروز بوده است.
وی ادامه داد: حقایقی که برای مردم بیان میشود باید از جنس واقعیاتی باشد که موجب امید، انسجام، وحدت و استمرار حضور مردم در میدان شود و نباید با ادبیات مسئولان، خواسته دشمن برای ایجاد ناامیدی و اختلال محاسباتی بازتولید شود.
زاکانی با اشاره به موضوع تفاهم اخیر گفت: در کنار متن اصلی، یک برداشت ضمیمه دو صفحهای نیز وجود داشته است که درباره آن در صدا و سیما صحبت کرده و معتقد است مردم باید بدانند مسئولان بر مبنای چه شرایطی نسبت به بندهای تفاهم تصمیم گرفتهاند و چه شروطی را در نظر گرفتهاند.
وی افزود: مردم حق دارند بدانند مبنای تصمیم مسئولان چه بوده است و چه تعهداتی در این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است.
شهردار تهران ادامه داد: موضوعاتی مانند بسته ماندن تنگه هرمز تا زمان اجرای تعهدات آمریکا نیز از جمله مواردی است که باید در چارچوب همان الزامات مورد توجه قرار گیرد و ای کاش این مسائل از ابتدا برای مردم به صورت شفافتر بیان میشد.
وحدت ملی مهمترین سرمایه کشور است
زاکانی با اشاره به نقش رهبری در هدایت شرایط کشور اظهار کرد: امروز مهمترین عامل پیوند مردم و مسئولان، حرکت در مدار رهبری و توجه به رهنمودهای ایشان است و دشمن نیز به دنبال ایجاد فاصله میان مردم، مسئولان و ارکان مختلف جامعه است.
وی افزود: حفظ وحدت و انسجام ملی از مهمترین داراییهای کشور است و ملت ایران نیز در شرایط دشوار اخیر نشان داده است که ظرفیت حضور و ایستادگی در میدان را دارد.
شهردار تهران با اشاره به شرایط امنیتی کشور گفت: با وجود محدودیتهای امنیتی موجود، روند هدایت امور در کشور ادامه دارد و بر اساس اظهارات یکی از فرماندهان نظامی، در مدت گذشته بیش از ۱۰۰ دستور مستقیم عملیاتی صادر شده و نیروهای مسلح نیز بر مبنای این دستورات عمل کردهاند.
زاکانی تصریح کرد: دشمن به دنبال شکستن تابآوری مردم و ایجاد تفرقه است و باید با تقویت امید، انسجام و وحدت، این راهبرد را خنثی کرد.
وی ادامه داد: مسئولان باید تلاش کنند ظرفیت خدمترسانی به مردم افزایش پیدا کند، امور کشور با نظم بیشتری اداره شود و از مفاسد و مسائلی که میتواند به زندگی مردم آسیب وارد کند جلوگیری شود.
حوزه باید برای عبور از گردنه دشوار نقشآفرین باشد
شهردار تهران با اشاره به نقش حوزه علمیه گفت: حوزه به عنوان مادر انقلاب در صیانت از انقلاب و عبور کشور از شرایط دشوار نقش ممتازی دارد و باید در عرصه تبیین، هدایت، ارائه راهکار و کمک به مسئولان برای عبور از مشکلات نقشآفرینی کند.
وی بیان کرد: حوزه همچنین در کنار مسئولان باید برای مردم راههای عبور از سختیها را تبیین کند و در مسیر تقویت امید و جلوگیری از جنگ شناختی دشمن نقش مؤثری داشته باشد.
زاکانی تأکید کرد: وحدت، انسجام ملی، مردم، رهبری و حضور ملت در میدان از داراییهای اصلی کشور هستند و باید از این سرمایهها صیانت کرد.
وی افزود: شرایط کشور حساس است و همه باید با دقت حرکت کنند زیرا دشمن تلاش میکند به سرمایههای ملی آسیب بزند و اراده مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: ایران در شرایطی قرار دارد که امنیت و اقتصاد آن بر امنیت و اقتصاد منطقه اثر مستقیم دارد و باید از ظرفیتهای ایجادشده برای تبدیل دستاوردهای معنوی و مادی به شرایطی استفاده کرد که سایه جنگ را از سر کشور دور کند.
زاکانی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم خدمترسانی مسئولان به مردم گفت: مشکلات کشور واقعی و جدی است اما بنبستی وجود ندارد و با اتکا به مردم، تقویت تابآوری، حفظ وحدت و حرکت در مسیر رهبری میتوان از این شرایط با پیروزی عبور کرد.
شهردار تهران:
آمریکا درپی تکرار چرخه جنگ و مذاکره است؛پیروزی ایران در میدان تابآوری
قم- شهردار تهران با بیان اینکه آمریکا به دنبال تکرار چرخه جنگ، آتشبس و مذاکره است، گفت: ایران در میدان تابآوری تاکنون پیروز بوده و نباید اجازه تکرار این چرخه را داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران بعدازظهر جمعه در جمع مردم قم در سخنانی، با تبریک میلاد پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و سلم و میلاد امام جعفر صادق علیهالسلام اظهار کرد: امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و اگرچه شکل جنگ تغییر کرده است اما سایه تهدید نظامی همچنان بر کشور وجود دارد و در کنار آن فشارهای اقتصادی دشمن نیز با شدت بیشتری دنبال میشود.
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