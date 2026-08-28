https://mehrnews.com/x3cVCf ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۱ کد مطلب 6930718 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۱ شکوه حضور مردم محلات در یکصد و هشتاد و یکمین شب محلات- در این ویدئو شکوه حضور مردم محلات در یکصدو هشتاد و یکمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6930718 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه شکوه حضور مردم خمین در یکصد و هشتاد و سومین شب قرار عاشقی برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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