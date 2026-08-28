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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۱

شکوه حضور مردم محلات در یکصد و هشتاد و یکمین شب

شکوه حضور مردم محلات در یکصد و هشتاد و یکمین شب

محلات- در این ویدئو شکوه حضور مردم محلات در یکصدو هشتاد و یکمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6930718

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