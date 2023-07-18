اقامه عزای حسینی در سیزهمین جلسه تلاوت قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی قرآن، همواره به بهانه‌های مختلف از جمله برگزاری جلسات آموزشی، نشست‌های تخصصی و محافل بزرگداشت شخصیت‌های قرآنی، تلاش کرده فضای اجتماع قرآنیان را فراهم کند. از امسال، مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه هم برای پشتیبانی بهتر از این حرکت‌های مؤثر قرآنی، پای کار آمده است.

در همین راستا، یکی از برنامه‌هایی که از مدتی پیش در دستور کار قرار دارد، برپایی محفل تخصصی ماهانه باعنوان “جلسه تلاوت و استماع قرآن کریم” است که اخیراً سازمان دارالقرآن‌الکریم هم به جمع برگزارکنندگان آن پیوسته است.

سیزدهمین جلسه تلاوت و استماع قرآن کریم، در آستانه ورود به ماه محرم الحرام، باحضور جمعی از پیشکسوتان، قاریان و حافظان ممتاز، فعالان و مدیران قرآنی و برقراری ارتباط برخط تصویری با قرآنیان سراسر کشور، در مجتمع امام خمینی (ره)، حسینیه الزهرا (س) برگزار شد.

در این جلسه پرشور که با مدیریت بهروز یاری گل، از پیشکسوتان قرآنی کشور همراه بود، محمد کاظمی و یونس شاهمرادی آیاتی از قرآن کریم را تلاوت کردند و سیدمحمد حسینی پور، به اجرای ابتهال حب الحسین پرداخت. گفتنی است، هر سه قاری ممتاز این جلسه که به تازگی از حج تمتع بازگشته بودند، در فضای معنوی متفاوتی برنامه خود را ارائه کردند.

در بخش دیگری از این محفل، حشمت الله قنبری، پژوهشگر دینی و استاد دانشگاه، در باب جایگاه رفیع حضرت سیدالشهداء و یاران باوفای ایشان و بیان ظرایفی از واقعه عاشورا، مطالب ارزنده ای ایراد کرد که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

مرثیه سرایی احمد زین العابدین، از ذاکران اهل بیت (ع)، پایان بخش این جلسه قرآنی و اهل بیتی بود.