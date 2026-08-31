احمدی: مقابله با نفوذ نیازمند قانونی دقیق و کارآمد است

حجتالاسلام وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه، اظهار کرد: موضوع نفوذ قابل انکار نیست و اتفاقاتی که در کشور رخ میدهد، دقیقاً نشاندهنده این است که تلاش برای نفوذ صورت گرفته و این تلاش ادامه دارد. اصل دیگر این است که دولت و حکومت ما باید با پدیده نفوذ برخورد کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره طرح مذکور، گفت: در این طرح ممکن است دو دیدگاه وجود داشته باشد؛ یک دیدگاه این است که دایره شمول این طرح بسیار گسترده است و چهبسا برخی ارتباطاتی که با خارج از کشور برقرار میشود، جنبه علمی یا جنبههای مشابه داشته باشد و همه این ارتباطات را شامل شود. از این تعبیر، این نگرانی از سوی برخی افراد مطرح میشود که این طرح به قطع ارتباط یا ایجاد محدودیتهای فراوان منجر شود. اینها اشکالاتی است که کسانی که با طرح مخالف هستند، روی آن مانور میدهند و مطرح میکنند.
احمدی ادامه داد: از سوی دیگر، عدهای نیز با توجه به آسیبهایی که در کشور مطرح بوده و از این زاویه که معمولاً اتفاقاتی رخ داده است، بر ضرورت بررسی و تصویب این موضوع تأکید دارند.
وی با اشاره به برخی پروندههای جاسوسی در کشور، بیان کرد: بسیاری از افرادی که در بحث جاسوسی گرفتار شدهاند، وقتی ریشهیابی میکنیم که این اتفاق از کجا شروع شده است، میبینیم که این اتفاقات در بسیاری موارد از رفتوآمدها و در همین بحثهای مربوط به فعالیتهای دانشگاهی و مجامعی که در آن حضور پیدا کردهاند، شکل گرفته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بنابراین اگر بخواهیم یک منطق صحیح برای این کار داشته باشیم، اساساً باید دولت و مجلس بنشینند و روی این موضوع و این طرح بیشتر دقت کنند و نظرات اصلاحی خودشان را ارائه دهند.
احمدی گفت: دقت در اجرای این طرح نیز میتواند بر کارآمدی آن اثرگذار باشد، بهگونهای که قانونی که در آینده قرار است به اجرا گذاشته شود، ضمن اینکه مانع نفوذ و اتفاقات اینچنینی شود، از سوی دیگر محدودیتی برای فعالیتهای سالم و ارتباطات درست ایجاد نکند.
وی افزود: در جامعه امروزی، با توجه به امکاناتی که وجود دارد، ارتباطات با خارج از کشور هم لازم است و باید مراقبت شود که برای این ارتباطات سالم محدودیتی ایجاد نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمعبندی سخنان خود اظهار کرد: بحث نفوذ یک موضوع جدی در کشور است و ما در این رابطه آسیبهای فراوانی دیدهایم، بنابراین باید برای این موضوع چارهای اندیشیده شود.
احمدی ادامه داد: اما درباره طرحی که اکنون مطرح است، اگر عدهای دیدگاه خاصی دارند و طرح را دقیق و درست نمیدانند یا معتقدند دایره شمول آن بسیار گسترده شده و همین مسئله ممکن است موجب ایجاد اشکالات و ایراداتی برای جامعه شود، خوب است بنشینند و نظرات اصلاحی خود را مطرح کنند.
وی تأکید کرد: هم دولت و هم مجلس میتوانند در کنار هم نقطهنظرات خود را بیان کنند و به یک جمعبندی واحد برسند که مصلحت و منافع کشور در آن تأمین شود.
احمدی اظهار کرد: کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه مناسب است و اگر عدهای معتقدند که این طرح به برخی اصلاحات نیاز دارد، میتوان آن را اصلاح کرد.
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