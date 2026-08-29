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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

در پاسخ به پرسش مهر؛

رحیمی: باید بتوانیم مشکلی که برای ژاپنی‌ها ایجاد شده را حل کنیم

رحیمی: باید بتوانیم مشکلی که برای ژاپنی‌ها ایجاد شده را حل کنیم

سرپرست کاروان ورزش ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی گفت: باید تلاش کنیم مشکلی که برای ژاپنی‌ها به وجود آمده است را حل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر رحیمی در حاشیه برگزاری مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران برای حضور در بیستمین دوره بازی های آسیایی در ناگویا ژاپن که عصر امروز شنبه برگزار شد، گفت: فردا برای ثبت نام نهایی کاروان ورزش ایران عازم ژاپن خواهیم شد. مشکلات زیادی در میزبانی داریم و باید برویم ببینیم می توانیم این مشکلات را حل کنیم یا نه.

وی ادامه داد: کاروان کیفی خوبی را اعزام می کنیم و امیدوارم در درجه اول همه ورزشکاران در سلامت کامل باشند و پس از آن بتوانیم عملکرد خوبی در این دوره از بازی ها داشته باشیم. اعتقاد دارم از نظر مدال آوری نسبت به دوره قبل بهتر خواهیم بود.

رحیمی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر این که افزایش تعداد مهمانان ژاپنی ها را با مشکل مواجه کرده است گفت: یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد همین است که ژاپنی اعلام کرده اند که برای حدود دو هزار مهمان جا و امکانات در نظر نگرفته اند که این موضوع شامل مهمانان ایران هم می شود. باید برویم به ژاپن و تلاش کنیم این مشکل را حل کنیم.

کد مطلب 6931580
زینب حاجی حسینی

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