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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

گام مهم محققان ایرانی برای حل مشکل ذخیره برق خورشیدی و بادی

گام مهم محققان ایرانی برای حل مشکل ذخیره برق خورشیدی و بادی

طرح پژوهشی «طراحی و توسعه الکترودهای دومنظوره برای کاربرد هم‌زمان در سلول‌های سوختی میکروبی و ابرخازن‌ها» با حمایت بنیاد ملی علم ایران در دانشگاه گیلان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مریم فرحمند حبیبی در دوره پسادکتری خود با راهنمایی مجید آروند، پژوهشی با هدف «طراحی و توسعه الکترودهای دومنظوره برای کاربرد هم‌زمان در سلول‌های سوختی میکروبی و ابرخازن‌ها» در دانشگاه گیلان انجام داده است.

فرحمند حبیبی با اشاره به چالش‌های ناشی از مصرف فزاینده سوخت‌های فسیلی و نیاز روزافزون به فناوری‌های نوین انرژی گفت: کاهش منابع انرژی تجدیدناپذیر، تخریب محیط‌زیست و ضرورت توسعه سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی، اهمیت تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های تبدیل و ذخیره انرژی را دوچندان کرده است.

وی افزود: سلول‌های سوختی میکروبی یکی از فناوری‌های نوظهور در این حوزه هستند که با استفاده از فعالیت میکروارگانیسم‌ها، مواد آلی را تجزیه کرده و هم‌زمان انرژی شیمیایی موجود در آن‌ها را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. در کنار آن، ابرخازن‌ها نیز به دلیل دانسیته توان بالا، طول عمر چرخه‌ای مناسب، ایمنی مطلوب و هزینه نگهداری پایین، به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم ذخیره‌سازی انرژی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

این پژوهشگر با اشاره به نقش تعیین‌کننده مواد الکترودی در عملکرد این سیستم‌ها اظهار کرد: خواص الکتروشیمیایی سلول‌های سوختی میکروبی و ابرخازن‌ها به‌شدت به ویژگی‌های الکترود مورد استفاده وابسته است. ازاین‌رو، طراحی و توسعه مواد الکترودی جدید با عملکرد بالا، یکی از نیازهای اساسی برای گسترش کاربرد این فناوری‌ها محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در این پژوهش، طراحی الکتروکاتالیست‌های دومنظوره مورد توجه قرار گرفته است؛ موادی که می‌توانند هم در واکنش کاهش اکسیژن به‌عنوان یک فرآیند کلیدی در سلول‌های سوختی عمل کنند و هم قابلیت ذخیره‌سازی انرژی در ابرخازن‌ها را داشته باشند. این رویکرد با هدف ترکیب فعالیت کاتالیزوری مورد نیاز برای تولید انرژی و قابلیت ذخیره انرژی در یک ساختار واحد ارائه شده است.

فرحمند حبیبی با اشاره به اهمیت ساختار الکترودها افزود: مهندسی ساختار و مورفولوژی مواد الکترودی نقش مهمی در افزایش کارایی آن‌ها دارد. از همین رو، در این طرح تلاش شده است الکترودهایی با ساختار متخلخل و سطح ویژه بالا طراحی و ساخته شوند تا عملکرد آن‌ها در کاربردهای مرتبط با سلول‌های سوختی میکروبی و ابرخازن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی درباره ضرورت توسعه این فناوری اظهار کرد: تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر مانند خورشید، باد و انرژی زمین‌گرمایی به‌دلیل نوسانات طبیعی، همواره با چالش ذخیره‌سازی مواجه است. ذخیره انرژی تولیدشده در زمان‌های مناسب و استفاده از آن در زمان کاهش تولید، یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت بحران انرژی به شمار می‌رود. سیستم‌های الکتروشیمیایی مانند سلول‌های سوختی و خازن‌های الکتروشیمیایی می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

این پژوهشگر با اشاره به محدودیت کاتالیزورهای رایج گفت: کاتالیزورهای تجاری مبتنی بر فلزات گرانبهایی مانند پلاتین، به‌دلیل هزینه زیاد و محدودیت منابع، استفاده گسترده از این فناوری‌ها را با چالش مواجه کرده‌اند. به همین دلیل، توسعه الکتروکاتالیست‌های مؤثر بر پایه فلزات غیرنجیب و اقتصادی، یکی از مسیرهای مهم پژوهش‌های اخیر در این حوزه است.

وی افزود: الکتروکاتالیست‌های دومنظوره می‌توانند با کاهش هزینه و پیچیدگی سیستم‌ها، افزایش دوام و انعطاف‌پذیری تجهیزات و امکان استفاده از یک الکترود برای چند عملکرد، مزایای قابل توجهی نسبت به ساختارهای معمولی داشته باشند.

فرحمند حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به کاربردهای گسترده اقتصادی و صنعتی سلول‌های سوختی میکروبی و ابرخازن‌ها، دستیابی به الکترودهای کارآمد و پایدار، گامی ضروری برای تجاری‌سازی این فناوری‌ها محسوب می‌شود. این پژوهش تلاش دارد با ارائه ساختارهای الکترودی نوین، مسیر توسعه سیستم‌های تبدیل و ذخیره انرژی پاک را هموارتر کند.

کد مطلب 6931004
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • اکبر US ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
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      ازدیاد برق تجدید پذیر را میتوان با یک گمپرسور در اندازه مناسب به هوای فشرده تبدیل کرد وسپس هوای فشرده را با چرخش یک دینام مناسب به انرژی الکتریکی تبدیل نمود.باطری در اشل کوچک مناسب تر است ولی دراشل بزرگتر ممکن است این رو مناسب تر باشد
    • امیر کاظمی IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
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      هر واحدی باید برق خودش را با حمایت جدی دولت تامین کند منزل مسکونی با پنل خورشیدی کارخانه با توربین بادی واحدهای کشاورزی چه دامدار وچه گلخانه وچه چاه کشاورزی با پنل خورشیدی مساجد با پنل خورشیدی با کمک اوقاف مغازه ها با پنل خورشیدی نیروگاه منسوخ ومورد تهدید وهزینه سوخت ونگهداری بالا دارد

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