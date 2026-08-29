جودوی ایران ظرفیت رسیدن به مدال المپیک را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میراسماعیلی روز شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت جودو و دفاع شخصی استان زنجان، اظهار کرد: جودوی ایران پس از چهار سال دوری از میادین بینالمللی، دوره سختی را پشت سر گذاشت و برای جبران این فاصله به سالها تلاش نیاز داشت.
رئیس فدراسیون جودو با اشاره به حضور ۶ جودوکار ایرانی در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: حضور این تعداد ورزشکار در بازیهای آسیایی اتفاق ارزشمندی برای جودوی ایران است و نشان میدهد این رشته بار دیگر به جمع مدعیان مدالآوری بازگشته است.
وی افزود: با تلاش خانواده بزرگ جودو، رؤسای هیأتها، مربیان و مجموعه فدراسیون، شرایط برای بازگشت جودوی ایران به عرصه بینالمللی فراهم شد و امروز شاهد حضور ۶ جودوکار کشور در بازیهای آسیایی ناگویا هستیم.
رئیس فدراسیون جودو با اشاره به وضعیت ردههای پایه این رشته گفت: عملکرد جودوی ایران در ردههای پایه امیدوارکننده است و اردوهای نونهالان و نوجوانان با حضور تعداد قابل توجهی از ورزشکاران برگزار میشود که میتواند زمینهساز موفقیتهای آینده باشد.
میراسماعیلی ادامه داد: حضور ورزشکاران جوان در تیم ملی بزرگسالان نیز نشاندهنده نتیجه توجه به ردههای پایه و استعدادیابی است؛ بهگونهای که مهسا شکیبایی در ۱۵ سالگی و سمیرا خاکخواه در ۱۶ سالگی در جمع ملیپوشان بزرگسال قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه یکی از استعدادهای جودوی کشور از مناطق روستایی و کمتر برخوردار شناسایی شده است، تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد با استعدادیابی صحیح میتوان از نقاط مختلف کشور قهرمانان بزرگی را شناسایی و به تیمهای ملی معرفی کرد.
ظرفیت جودوی ایران برای کسب مدال المپیک وجود دارد
رئیس فدراسیون جودو با تأکید بر ضرورت تلاش برای رسیدن به سکوی المپیک گفت: جودوی ایران تاکنون پنج عنوان پنجمی در بازیهای المپیک داشته است و این موضوع نشان میدهد ظرفیت رسیدن به مدال المپیک در کشور وجود دارد و باید با برنامهریزی و تلاش بیشتر این هدف را محقق کنیم.
میراسماعیلی در ادامه با تبریک انتخاب محمد خاناحمدلو به عنوان رئیس جدید هیأت جودو و دفاع شخصی استان زنجان اظهار کرد: فدراسیون جودو از برنامههای هیأت استان حمایت میکند و انتظار داریم با پایان انتخابات، همه اختلافات کنار گذاشته شود و خانواده جودوی زنجان با اتحاد و همدلی برای توسعه این رشته تلاش کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری جمعی در هیأت جودو استان افزود: باید از خودرأیی و تصمیمگیری فردی پرهیز شود و از ظرفیت پیشکسوتان، مربیان، داوران، ورزشکاران و مسئولان کمیتهها برای رشد جودوی استان استفاده شود.
رئیس فدراسیون جودو، زنجان را از استانهای باسابقه این رشته دانست و گفت: این استان در بخش مربیگری، داوری و ورزشکاران ظرفیتهای خوبی دارد و باید با افزایش ارتباط با فدراسیون و حضور استعدادهای زنجانی در اردوهای تیم ملی، زمینه شکوفایی این ظرفیتها فراهم شود.
میراسماعیلی با بیان اینکه جودوی زنجان ظرفیت بالایی برای پیشرفت دارد، افزود: با برنامهریزی، استفاده از ظرفیت مربیان و پیشکسوتان و دوری از حاشیه میتوان جودوی استان را به جایگاه واقعی خود در کشور بازگرداند.
وی با اشاره به تجربه موفق برخی استانها در جودو اظهار کرد: در گذشته کمتر کسی تصور میکرد جودوی استان گلستان بتواند به موفقیتهای بزرگ دست پیدا کند، اما این استان با تلاش و استفاده از ظرفیتهای موجود توانست در سطح آسیا نیز موفقیت کسب کند و زنجان هم میتواند چنین مسیری را طی کند.
رئیس فدراسیون جودو خاطرنشان کرد: مهم این است که با امید، انگیزه و تلاش حرکت کنیم و خودمان را دستکم نگیریم. زمانی که انسان الگو و هدف داشته باشد، انگیزه بیشتری برای حرکت و پیشرفت پیدا میکند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ امید در جامعه ورزش گفت: نباید با وجود مشکلات و انتقادها ناامید شویم؛ همه چیز با امید و انگیزه آغاز میشود و اگر مسائل گذشته را کنار بگذاریم و دلسوزانه، صادقانه و با برنامه حرکت کنیم، قطعاً میتوانیم به موفقیت برسیم.
میراسماعیلی خطاب به رئیس جدید هیأت جودو و دفاع شخصی استان زنجان اظهار کرد: فدراسیون جودو در کنار هیأت استان خواهد بود و هر جا نیاز به حمایت و همکاری باشد، کمک خواهیم کرد. مسئولان هیأت نیز باید دغدغهها و نیازهای خود را به فدراسیون منتقل کنند.
وی افزود: هر میزبانی که استان زنجان درخواست کند، اعم از مسابقات قهرمانی کشور، دورههای مربیگری و داوری و همچنین دورههای آموزشی و دانشافزایی، تا حد امکان مورد حمایت فدراسیون قرار خواهد گرفت و هیأت استان باید نیازهای خود را شناسایی و درخواستهایش را بهموقع مطرح کند.
رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: اگر آزمونهای ارتقای دانشی به تعویق افتاده است، باید سریعاً برای برگزاری آن اقدام شود و در صورت نیاز به برگزاری دورههای مربیگری نیز این دورهها برگزار شود. مدرسین توانمندی در استانهای قزوین، البرز و تهران حضور دارند و میتوان از این ظرفیت برای ارتقای سطح فنی مربیان زنجان استفاده کرد.
قهرمانپروری به امکانات ایدهآل وابسته نیست
میراسماعیلی با اشاره به اهمیت استفاده صحیح از امکانات موجود گفت: نباید تصور کنیم صرفاً با داشتن سالن مجهز و امکانات مناسب میتوان قهرمان پرورش داد؛ در بسیاری از نقاط کشور سالنهای بسیار سادهای وجود دارد، اما از همان امکانات محدود، قهرمانان بزرگی پرورش یافتهاند.
وی افزود: حتی در برخی مناطق، شرایط سالن تمرین بسیار نامناسب بوده است، اما ورزشکاران با انگیزه و تلاش خود توانستهاند به مدالهای آسیایی دست پیدا کنند. بنابراین نباید منتظر امکانات ایدهآل بمانیم و باید از ظرفیتهای موجود بهترین استفاده را داشته باشیم.
رئیس فدراسیون جودو با اشاره به وضعیت امکانات این فدراسیون در تهران گفت: فدراسیون جودو نیز با کمبود امکانات و خوابگاه مواجه است، اما این موضوع نباید باعث توقف فعالیتها شود. امروز ورزشکاران ما در اردوهای مختلف در شهرهایی مانند تبریز و همدان حضور دارند و حتی برای تیم ملی نیز از ظرفیت خوابگاههای اجارهای استفاده میکنیم.
وی ادامه داد: اگر امکانات محدود است، باید با تلاش و مدیریت صحیح از همان ظرفیت موجود استفاده کنیم و مهم این است که اراده، برنامه و انگیزه برای پیشرفت وجود داشته باشد.
میراسماعیلی با اشاره به شرایط دشوار ماههای گذشته اظهار کرد: در نیمه نخست سال، به دلیل صادر نشدن مجوزهای لازم از سوی شورای تأمین و شرایط جنگی، بخشی از رقابتها برگزار نشد، اما در نیمه دوم سال باید تلاش کنیم مسابقات و برنامههای پیشبینیشده را با جدیت دنبال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم مدیریت جدید هیأت جودو استان زنجان با استفاده از همه ظرفیتهای استان، برگزاری جلسات منظم، ساماندهی کمیتهها، توجه به آموزش و استعدادیابی و با تکیه بر امید و تلاش، زمینه بازگشت جودوی زنجان به جایگاه شایسته خود را فراهم کند.
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