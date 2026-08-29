به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان ورزش اعزامی ایران به بیستمین دوره بازی های آسیایی شامگاه شنبه (٧ شهریور) در محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد.



احمد دنیا مالی وزیر ورزش و معاونان او در توسعه ورزش بانوان و مدیریت و منابع انسانی، محمود خسروی وفا و مهدی علی نژاد رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک همراه با روسای فدراسیون های ورزشی و ورزشکاران اعزامی به ناگویا برگزار شد.



شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه محور اصلی مراسم بدرقه بود طوریکه بخشی از محل برگزاری مراسم در آکادمی ملی المپیک به کوله پشتی هایی که نماد شهدای میناب است، اختصاص داده شده بود.



همچنین اعضای برخی خانواده های شهدای میناب از شرکت کنندگان در مراسم بودند، مراسم کاشت ٥ نهال در حاشیه مراسم بدرقه با حضور انها برگزار شد. حتی یکی از سخنرانان این مراسم، مادر یکی از همین شهدا بود.