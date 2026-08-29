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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۸

فریاد ایستادگی در شب ۱۸۲؛ الوند همچنان پای کار انقلاب

فریاد ایستادگی در شب ۱۸۲؛ الوند همچنان پای کار انقلاب

قزوین- مردم شهر الوند در شب میلاد پیامبر اکرم(ص) فریاد ایستادگی و وحدت سر دادند.

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کد مطلب 6931803

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