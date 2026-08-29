https://mehrnews.com/x3cW4p ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۸ کد مطلب 6931803 استانها قزوین استانها قزوین ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۸ فریاد ایستادگی در شب ۱۸۲؛ الوند همچنان پای کار انقلاب قزوین- مردم شهر الوند در شب میلاد پیامبر اکرم(ص) فریاد ایستادگی و وحدت سر دادند. دریافت 6 MB کد مطلب 6931803 کپی شد مطالب مرتبط معنوی: «عطر حضور» مردم رشت پس از ۱۸۰ شب همچنان تازه است شور و شادمانی مردم دیار میرزا به مناسبت میلاد پیامبر(ص) شب ۱۸۲؛ جلوهای از وحدت و همدلی مردم اراک در شب میلاد پیامبر رحمت برچسبها تجمع مردمی الوند وحدت اسلامی
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