۲ اثر جدید علی بحرینی برای پیامبر اکرم (ص) منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرینی هنرمند نقاش آئینی، ۲ اثر به مناسبت میلاد رسول الله (ص) خلق کرده‌است که اثر اول، «غار ثور» نام دارد. غار ثَور، غاری در کوه ثور مکه است که پیامبر اکرم (ص) در آغاز هجرت به مدینه برای در امان ماندن از مشرکان به آنجا پناه بردند. با آنکه مشرکان تا کنار غار پیامبر را تعقیب کردند اما با امداد غیبی (تار عنکبوت و پرنده‌ای که در لانه‌اش نشسته) به ایشان دست پیدا نکردند.

همچنین، دیگر اثر او، «قرة العین رسول» نام دارد که در واقع محبت حضرت رسول اکرم (ص) را نسبت به حضرت امام حسین علیه السلام نشان می‌دهد.

این ۲ اثر در ورک‌شاپ گذر هنر نبوی در شهر شیراز خلق شده‌اند.