  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۵

۲ اثر جدید علی بحرینی برای پیامبر اکرم (ص) منتشر شد

۲ اثر جدید علی بحرینی برای پیامبر اکرم (ص) منتشر شد

علی بحرینی به مناسبت سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، ۲ نقاشی جدید مرتبط خلق کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرینی هنرمند نقاش آئینی، ۲ اثر به مناسبت میلاد رسول الله (ص) خلق کرده‌است که اثر اول، «غار ثور» نام دارد. غار ثَور، غاری در کوه ثور مکه است که پیامبر اکرم (ص) در آغاز هجرت به مدینه برای در امان ماندن از مشرکان به آنجا پناه بردند. با آنکه مشرکان تا کنار غار پیامبر را تعقیب کردند اما با امداد غیبی (تار عنکبوت و پرنده‌ای که در لانه‌اش نشسته) به ایشان دست پیدا نکردند.

همچنین، دیگر اثر او، «قرة العین رسول» نام دارد که در واقع محبت حضرت رسول اکرم (ص) را نسبت به حضرت امام حسین علیه السلام نشان می‌دهد.

این ۲ اثر در ورک‌شاپ گذر هنر نبوی در شهر شیراز خلق شده‌اند.

کد مطلب 6931821
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها