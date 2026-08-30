به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آندری بلوسوف، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبهای با آرتی گفت که استراتژیستهای نظامی آمریکا به طور جدی احتمال استفاده از سلاحهای هستهای در اروپا را بررسی میکنند.
به گفته این دیپلمات، تلاشهای واشنگتن برای آغاز بحث در مورد سلاحهای هستهای غیراستراتژیک روسیه در جهت منحرف کردن توجه بینالمللی از تهدید ناشی از سلاحهای هستهای آمریکا مستقر در اروپا و همچنین برنامهها و طرحهای موشکهای هستهای واشنگتن است.
او گفت: صحبت از این خطر که شد، نمیتوان از این نکته غافل شد که اصرار واشنگتن بر آغاز بحثها در مجامع مختلف خلع سلاح چندجانبه در مورد سلاحهای هستهای غیراستراتژیک روسیه که قلمرو آمریکا را تهدید نمیکنند، نشان میدهد که استراتژیستهای نظامی آمریکایی به طور جدی احتمال استفاده از سلاحهای هستهای در صحنه عملیات نظامی اروپا را بررسی میکنند.
بلوسوف افزود: به دست آوردن دادههای عینی در مورد سلاحهای هستهای غیراستراتژیک روسیه از طریق مذاکرات یا بحث در مورد ثبات استراتژیک، معرفی اقدامات شفافسازی سرزده یا کاهش آنها - و به ویژه حذف کامل آنها - احتمال سناریویی شامل استفاده از سلاحهای هستهای توسط آمریکا و متحدانش در اروپا را افزایش میدهد.
این دیپلمات تأکید کرد که کشورهای اروپایی باید خطر کامل آنچه را که او رویکرد صرفاً عملی واشنگتن در قبال قلمرو متحدانش توصیف کرد، به رسمیت بشناسند.
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