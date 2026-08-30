پیشنهاد رئیس سیا برای برگزاری نشست ترامپ، پوتین و زلنسکی به مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابعی اعلام کرد که «جان راتکلیف»، رئیس سازمان جاسوسی این کشور (سیا)، پیشنهاد برگزاری نشستی در مسکو با حضور دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و اوکراین را به مقام‌های مسکو ارائه کرده است.

این منابع گفته اند که مقام‌های آمریکایی، زلنسکی را در جریان مذاکرات راتکلیف در مسکو و پیشنهاد برگزاری نشست سه‌جانبه قرار داده اند.

ترامپ نیز در گفت وگو با آکسیوس مدعی شد که سفر راتکلیف به مسکو سفری معمولی بود و با هدف هشدار به روسیه درباره حمله به خاک کشورهای عضو ناتو انجام نشد.

یک مقام دیگر آمریکایی نیز به این پایگاه خبری گفت که چند مقام‌ اوکراینی مدعی شدند اطلاعاتی در اختیار دارند که نشان می‌دهد پوتین در حال برنامه‌ریزی برای تشدید گسترده جنگ است.

مقامات آمریکایی ۶ شهریور از سفر محرمانه رئیس سازمان جاسوسی این کشور (سیا) به روسیه خبر دادند.