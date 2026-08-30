به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در بازدید از دستاوردها و اقدامات انجامشده برای توسعه و تولید انبوه ساختمانهای ویژه توسط شرکت دانشبنیان «بومسا» مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، اظهار کرد: استفاده از فناوریهای نوین و روش های جدید در صنعت ساختمان میتواند به افزایش بهرهوری، کاهش مدت زمان اجرای پروژهها و مدیریت بهتر منابع منجر شود.
وی با اشاره به فناوری ارائهشده از سوی شرکت «بومسا» افزود: این فناوری با هدف صنعتیسازی ساختوساز و افزایش سرعت تولید و اجرای ساختمانها طراحی شده و استفاده از سیستمهای پیشساخته و پیش آماده، از ویژگیهای آن به شمار میرود.
فرماندار سمنان ادامه داد: سرعت بالای اجرا، قیمت مناسب، حذف ستونها و افزایش فضای مفید ساختمان از جمله مزیتهای این فناوری است که میتواند زمینه استفاده گستردهتر از روشهای نوین را در پروژههای ساختمانی فراهم کند.
صمیمیان از احداث نخستین ساختمان سهبعدی مبتنی بر این فناوری در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان خبر داد و یادآور شد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این ساختمان در کمتر از یک ماه آینده احداث خواهد شد و اجرای آن میتواند گامی عملی برای توسعه و ورود این فناوری به صنعت ساختمان باشد.
وی همچنین با بیان اینکه سامانه صنعتیسازی نوین ساختمان در مرحله تست نهایی قرار دارد، تصریح کرد: در صورت فراهم شدن زیرساختهای اجرایی و اداری، امکان استفاده از این فناوری در پروژههای ساختمانی با مقیاسهای مختلف وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به ساخت نخستین ماژول این نوع ساختمان در سمنان خاطرنشان کرد: فراهم کردن زیرساختهای لازم برای اجرای این فناوری در مقیاس انبوهسازی، علاوه بر توسعه روش های نوین ساختوساز، میتواند به گسترش فعالیت شرکتهای دانشبنیان و شکلگیری زنجیره فناورانه در حوزه ساختمان کمک کند.
فرماندار سمنان نقش پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان را در حمایت از شرکتهای دانشبنیان مهم دانست و توضیح داد: ظرفیتهای علمی و فناورانه دانشگاه و پارک علم و فناوری باید در مسیر حل مسائل، ایجاد ارزش افزوده و توسعه فناوریهای کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
صمیمیان با تأکید بر حمایت فرمانداری از توسعه این فناوریها بیان کرد: می کوشیم با همکاری دستگاههای اجرایی، دانشگاه سمنان، پارک علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان، مسیر اجرایی شدن فناوریهای نوین ساختمانی تسهیل و سمنان به هاب توسعه فناوریهای ساختمانی تبدیل شود.
نظر شما