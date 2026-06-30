به گزارش خبرنگارمهر، کارخانه نوآوری مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با حضور حسین افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه سفر یک روزه به استان سمنان به بهره‌برداری رسید.

کارخانه نوآوری مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به واحدهای فناور و دانش بنیان کمک می‌کند تا بتوانند ایده‌های خود را به محصول تبدیل کند.

کارخانه نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از امروز با نام شهیده زهرا شمس‌بخش از شهدای مجموعه علم و فناوری کشور در جنگ رمضان آغاز به کار می‌کند.

کارخانه نوآوری مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در مجموعه‌ای به وسعت یک‌هزار متر مربع احداث و راه اندازی شده است.

به گفته فرماندار سمنان این مجموعه با ظرفیت استقرار اشتراکی و اختصاصی شرکت های دانش بنیان و فناور تلاش می‌کند تا به ایده‌های جوانان مستعد سمنانی جنبه عملی ببخشد.

مهدی صمیمیان که در گفتگو با خبرنگار مهر صحبت می‌کرد، افزود: ۱۲۶ واحد فناور در مجموعه کارخانه نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مستقر هستند و به تولید محصولات و فرآورده‌های دانش بنیان می‌پردازند.

دیتا و داده‌های مدیا و همچنین تولید محتوا در کنار امنیت سایبری شبکه تحلیل داده‌ها و غیره از جمله شرکت‌های دانش بنیان و فناور مستقر در این مجموعه هستند