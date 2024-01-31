۱۱ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در شهرستان دشتستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشتکار بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی در دشتستان اظهار داشت: طی یکسال گذشته تعداد ۱۱ فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریال و با اشتغال ۳۲۱ نفر در شهرستان دشتستان صادر شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان بیان کرد: تکمیل و راه‌اندازی واحدهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در اولویت این اداره است.

وی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده و حمایت ویژه از واحدهای تولیدی، بنگاه‌های صنعتی راکد در شهرک‌‏ها و نواحی صنعتی شهرستان دشتستان فعال می‌شوند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان گفت: در راستای تحقق مهار تورم و رشد تولید اقدام‌های مهم و مؤثری انجام شده که نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولیدات واحدهای صنعتی داشته است.