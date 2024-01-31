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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۷

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان :

۱۱ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در شهرستان دشتستان صادر شد

۱۱ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در شهرستان دشتستان صادر شد

بوشهر- رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان از صدور ۱۱ فقره پروانه بهره برداری صنعتی طی یک سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشتکار بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی در دشتستان اظهار داشت: طی یکسال گذشته تعداد ۱۱ فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریال و با اشتغال ۳۲۱ نفر در شهرستان دشتستان صادر شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان بیان کرد: تکمیل و راه‌اندازی واحدهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در اولویت این اداره است.

وی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده و حمایت ویژه از واحدهای تولیدی، بنگاه‌های صنعتی راکد در شهرک‌‏ها و نواحی صنعتی شهرستان دشتستان فعال می‌شوند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان گفت: در راستای تحقق مهار تورم و رشد تولید اقدام‌های مهم و مؤثری انجام شده که نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولیدات واحدهای صنعتی داشته است.

کد مطلب 6010479

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