گروه های افراطی منتسب به اسلام برداشت غلطی از آموزه های دین دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم ابراهیمی عصر پنجشنبه در مراسم جشن میلاد حضرت رسول اکرم (ص) در سالن همایش های اداره مسلمانان قفقاز در جمهوری آذربایجان اظهار کرد: گروه های افراطی که در حال حاضر به نام اسلام جنایت می کنند، برای خدشه دار کردن چهره دین اسلام گام بر می دارند تا این دین مبین را به عنوان آیینی دور از مهربانی و عطوفت معرفی کنند.

وی با تاکید بر اینکه دین مقدس اسلام دین محبت و دوستی و پیامبر اسلام نیز پیامبر رحمت و مهربانی است، افزود: شخصیت و سیره پیامبر اکرم (ص) برای جهانیان یک الگو است.

ابراهیمی ضرورت وحدت و همدلی مسلمانان جهان را یادآور شد و گفت: جهان اسلام امروز مدیون تلاش های پیامبر اکرم (ص) بوده و ایشان وحدت و همدلی امت اسلامی را هدف نهایی خود می دانستند.

وی تصریح کرد: قرآن کریم به زیباترین شکل چهره پیامبر اسلام را به تصویر کشیده و غبار شک و تردید را از چهره منافقان بر می دارد.

رایزن فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان وحدت و همدلی را عامل پیروزی مسلمان دانست و اظهار کرد: جهان اسلام برای مقابله با دسیسه های دشمنان که هر روز شکلی به خود می گیرد بیش از پیش نیازمند وحدت و انسجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که توسط اداره مسلمانان قفقاز برگزار شد و با مولودی خوانی به شش زبان زنده دنیا از جمله زبان فارسی همراه بود، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، رایزن فرهنگی ایران در باکو، کارکنان و نهادهای ایرانی سفارت جمهوری اسلامی ایران، علما، روحانیون و اندیشمندان آذری حضور داشتند.