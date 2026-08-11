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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

نسخه مرمت‌شده «دلشدگان» به موزه سینما رسید

نسخه مرمت‌شده «دلشدگان» به موزه سینما رسید

کانون کارگردانان سینمای ایران، در ادامه برنامه «کلاسیک‌های کانون» موزه سینما، نسخه مرمت‌شده «دلشدگان» علی حاتمی را نمایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه «کلاسیک‌های کانون» شنبه ۲۴ مرداد همزمان با سالروز تولد زنده یاد علی حاتمی، ساعت ۱۷ نسخه مرمت‌شده فیلم «دلشدگان» به کارگردانی علی حاتمی، در موزه سینمای ایران نمایش داده خواهد شد.

در این مراسم، فیلم سینمایی «دلشدگان» اثر ماندگار علی حاتمی که به همت فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است همزمان با سالروز تولد این کارگردان فقید و با گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد اکبر عبدی نمایش داده می‌شود.

اکبر عبدی، امین تارخ، فرامرز صدیقی، سعید پورصمیمی، حمید جبلی، محمدعلی کشاورز، فتحعلی اویسی، رقیه چهره آزاد، جمشید هاشم پور و لیلا حاتمی، از بازیگران این اثر سینمایی هستند.

نسخه مرمت شده «دلشدگان» پیش از این در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر نمایش داده شد و این اولین نمایش نسخه مرمت شده برای عموم مخاطبان است.

کانون کارگردانان سینمای ایران با برگزاری مجموعه برنامه «کلاسیک‌های کانون»، به مرور آثار و میراث ماندگار کارگردانان برجسته ایرانی می‌پردازد و در این برنامه نیز بر نقش و جایگاه ممتاز علی حاتمی در سینمای ایران تأکید خواهد شد.

طراحی پوستر این برنامه را بهزاد خورشیدی بر عهده داشته است. همچنین ورود به این برنامه برای عموم آزاد است.

کد مطلب 6914195
آزاده فضلی

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