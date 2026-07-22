ضربه پلیس فلاورجان به باند توزیع مواد مخدر؛ ۱۴ نفر دستگیر شدند

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مردمی و رصدهای اطلاعاتی مبنی بر فعالیت گسترده تعدادی از خرده‌فروشان مواد مخدر در یکی از روستاهای شهرستان فلاورجان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از چندین روز اقدامات اطلاعاتی، شناسایی دقیق محل‌های فعالیت متهمان و هماهنگی با مرجع قضایی، با بهره‌گیری از ظرفیت یگان‌های انتظامی، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و سازمان اطلاعات فراجا، طرح پاکسازی و برخورد با فروشندگان مواد مخدر را در منطقه مورد نظر به اجرا گذاشتند.

پلیس ۱۲ پاتوق و واحد مسکونی را بازرسی کرد

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۱۴ نفر از عاملان اصلی توزیع مواد مخدر دستگیر و ۱۲ واحد مسکونی و پاتوق فروش مواد مخدر مورد بازرسی قرار گرفت.

وی با اشاره به کشفیات این طرح گفت: مأموران موفق شدند ۲ کیلو و ۱۵۰ گرم هروئین، ۶۹۰ گرم سوخته، ۹۸۰ گرم شیشه، ۸۴۰ گرم تریاک و مقادیری دیگر از مواد مخدر را کشف کنند.

سرهنگ هادیان ادامه داد: همچنین ۵۰ پاکت سیگار قاچاق، ۱۵ دستگاه تلفن همراه، ۸ دستگاه ترازوی توزین مواد، ۲ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی پارس فاقد پلاک، مقادیری مشروبات الکلی، یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ نیز در بازرسی‌ها کشف و ضبط شد.

متهم مسلح قصد فرار داشت

وی خاطرنشان کرد: در حین اجرای مأموریت، یکی از متهمان با یک قبضه سلاح شکاری قصد ایجاد اخلال در عملیات و فرار از محل را داشت که مأموران برابر قانون و با رعایت مقررات به‌کارگیری سلاح، اقدام به تیراندازی هوایی کردند و از فرار وی جلوگیری به عمل آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با بیان اینکه تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه فعالیت مرتبط با توزیع و فروش مواد مخدر برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت فروشندگان مواد مخدر و دیگر مجرمان، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.