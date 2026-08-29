محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه روند کاهش ۵ تا ۷ درجهای دما در سطح استان وجود دارد.
وی درباره وضعیت رطوبت و بارندگی توضیح داد: از اواخر وقت فردا تا اواسط روز دوشنبه افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان مورد انتظار است. طی فردا نیز ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظهای در ارتفاعات استان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وزش باد تصریح کرد: طی امروز و از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی بهصورت متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظهای پیشبینی میشود، لذا احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی نیز در این مناطق وجود دارد.
سبزهزاری در پایان درباره دمای ایستگاهها گفت: در شبانهروز گذشته امیدیه و آبادان با دمای ۴۹.۸ و ایذه با دمای ۲۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۸ و کمینه دمای ۳۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
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