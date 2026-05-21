اصلاح الگوی مصرف آب در میاندورود ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های آبرسانی شهرستان که با حضور علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران و آب منطقه‌ای مازندران برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت مصرف آب یکی از اقدامات ضروری در شرایط فعلی است تا بتوانیم مشکلات آبی منطقه را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه پروژه‌های آبرسانی میاندورود در چند بستر و توسط دستگاه‌های متولی در دست اجراست، افزود: خوشبختانه همت استانی خوبی از سوی استاندار مازندران، مدیران حوزه آب و نمایندگان مجلس برای تسریع این پروژه‌ها وجود دارد.

فرماندار میاندورود با تأکید بر لزوم رفع مشکلات حوزه آب در شهرستان، گفت: در حال حاضر تأمین آب فصل کشاورزی و رهاسازی آب از سد به طور جدی در دست پیگیری است.

بابایی لولتی تصریح کرد: تأمین اعتبار برای پروژه احداث مخزن روستاهای اسرم، ماکران و جامخانه و همچنین شهر طبقدا انجام شده است و در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم برطرف کردن مشکل آبرسانی به روستاهای لالیم، انجیل‌نسام، بادله و کیاپی، یادآور شد: میزان تولید و مصرف آب در برخی روستاها با یکدیگر همخوانی ندارد و اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت است.

فرماندار میاندورود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماهیت خدمات مسئولان به مردم خاطرنشان کرد: هر اقدامی برای مردم انجام می‌دهیم از منابع نظام اسلامی و این کشور است و هیچ نهاد و ارگانی نمی‌تواند بابت ارائه خدمت، منتی بر این مردم داشته باشد؛ این حق مردم است که به واسطه مسئولان به آنها ادا می‌شود.

حمایت نماینده مجلس از تصمیمات

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت تأمین آب کشاورزی، گفت: برای تحقق این مهم نیازمند تعامل مضاعف بین دستگاه‌های اجرایی هستیم.

وی با تأکید بر اینکه باید برای مدیران استانی آرامش ایجاد کنیم تا بتوانند در کارهای اساسی وارد شوند، افزود: توصیه من به مدیران استانی این است که به تصمیمات فرمانداران احترام بگذارند. من هیچ اعتراضی به تصمیمات فرمانداران ندارم.

بابایی کارنامی تصریح کرد: اگر در وضعیت جنگی نبودیم، توقع بیشتری از مدیران داشتم، اما امروز در شرایط جنگی قرار داریم و باید متناسب با آن رفتار کنیم.