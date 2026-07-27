خبرنگاران متعهد در روزهای سخت کنار مردم و نظام ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان میاندورود با تأکید بر ضرورت تداوم مدیریت جهادی در دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: عبور از مشکلات و تحقق اهداف توسعهای کشور نیازمند روحیه جهادی، تلاش مستمر و احساس مسئولیت مدیران است.
وی با بیان اینکه صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی وظیفهای همگانی است، افزود: مدیران باید با همدلی و کار جهادی، مسیر خدمترسانی به مردم را با قدرت دنبال کنند و از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات دریغ نکنند.
فرماندار میاندورود با اشاره به شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، هماهنگی و همکاری میان بخشهای مختلف نیاز داریم تا بتوانیم در برابر تهدیدها و فشارهایی که متوجه کشور است، عملکردی مؤثر داشته باشیم و روند توسعه را با سرعت بیشتری پیش ببریم.
بابایی لولتی با تبریک پیشاپیش روز خبرنگار، از تلاشهای فعالان رسانهای قدردانی کرد و گفت: خبرنگاران متعهد در همه برهههای حساس، بهویژه در روزهای دشوار، با اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه در کنار مردم و کشور بودهاند و نقش مهمی در آگاهیبخشی جامعه ایفا کردهاند.
وی ادامه داد: فعالان رسانهای که بدون چشمداشت و با احساس مسئولیت فعالیت میکنند، شایسته قدردانی هستند، اما در مقابل، معدودی با نادیده گرفتن اصول اخلاق حرفهای، مطالبی را منتشر میکنند که با رسالت واقعی رسانه همخوانی ندارد.
فرماندار میاندورود با اشاره به جایگاه قلم در آموزههای دینی، خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه باید بیش از پیش نسبت به آثار و پیامدهای سخنان و نوشتههای خود مسئولیتپذیر باشند و از انتشار مطالب خلاف اخلاق و واقعیت پرهیز کنند.
وی همچنین با تأکید بر مدیریت مصرف انرژی، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با رعایت دمای ۲۵ درجه در محیطهای اداری، در کاهش مصرف برق و عبور از پیک مصرف همکاری کنند.
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