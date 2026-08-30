زمین چمن مصنوعی در خارگ افتتاح شد

بخشدار ویژه خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه فضاهای ورزشی مدارس و فراهم کردن محیطی ایمن و بانشاط برای دانش‌آموزان از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نگهدار حسین‌پور افزود: زمین چمن مصنوعی مدرسه خجسته جلالی با همکاری شرکت نفت فلات قاره ایران در خارگ اجرا شده و با آماده‌سازی این مجموعه، دانش‌آموزان این مدرسه از فضای مناسب‌تری برای فعالیت‌های ورزشی برخوردار خواهند شد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: توجه به ورزش دانش‌آموزی علاوه بر کمک به سلامت جسمی و روحی، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی را فراهم می‌کند و توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.

حسین‌پور ادامه داد: استفاده از ظرفیت مجموعه‌های صنعتی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی جزیره، اقدامی ارزشمند است و امیدواریم این همکاری‌ها در سایر حوزه‌های مورد نیاز دانش‌آموزان نیز تداوم داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان خارگ شایسته برخورداری از امکانات مناسب هستند و تلاش خواهیم کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های صنعتی، زمینه ارتقای فضاهای آموزشی، ورزشی و رفاهی دانش‌آموزان جزیره بیش از گذشته فراهم شود.