زمین چمن مصنوعی در خارگ افتتاح شد

بخشدار ویژه خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه فضاهای ورزشی مدارس و فراهم کردن محیطی ایمن و بانشاط برای دانشآموزان از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نگهدار حسینپور افزود: زمین چمن مصنوعی مدرسه خجسته جلالی با همکاری شرکت نفت فلات قاره ایران در خارگ اجرا شده و با آمادهسازی این مجموعه، دانشآموزان این مدرسه از فضای مناسبتری برای فعالیتهای ورزشی برخوردار خواهند شد.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: توجه به ورزش دانشآموزی علاوه بر کمک به سلامت جسمی و روحی، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی را فراهم میکند و توسعه زیرساختهای ورزشی مدارس میتواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.
حسینپور ادامه داد: استفاده از ظرفیت مجموعههای صنعتی برای توسعه زیرساختهای آموزشی و ورزشی جزیره، اقدامی ارزشمند است و امیدواریم این همکاریها در سایر حوزههای مورد نیاز دانشآموزان نیز تداوم داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: دانشآموزان خارگ شایسته برخورداری از امکانات مناسب هستند و تلاش خواهیم کرد با همکاری دستگاههای اجرایی و مجموعههای صنعتی، زمینه ارتقای فضاهای آموزشی، ورزشی و رفاهی دانشآموزان جزیره بیش از گذشته فراهم شود.
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