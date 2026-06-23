به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح سه شنبه در سومین نشست شورای آموزش و پرورش این بخش با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری آزمون سراسری در جزیره خارگ، اظهار کرد: برگزاری مطلوب آزمون سراسری در خارگ نیازمند همراهی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امنیتی است و باید تمهیدات لازم برای ایجاد شرایط مناسب و استاندارد برای داوطلبان فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به حوزه آموزش در جزیره خارگ افزود: توسعه و تقویت زیرساخت‌های آموزشی از اولویت‌های مهم است و همه دستگاه‌ها باید در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی، بهبود فضاهای آموزشی و رفع کمبودها نقش‌آفرینی کنند.

بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه آموزش زیربنای توسعه پایدار هر منطقه است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری برای آینده است و می‌تواند زمینه‌ساز رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی نسل جوان در این منطقه راهبردی شود.

حسین‌پور در ادامه با اشاره به موضوع پروژه فرهنگی و آموزشی سینما تربیت خاطرنشان کرد: تکمیل و اتمام این پروژه از سوی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود با تسریع در روند اجرا، این مجموعه هرچه سریع‌تر در اختیار دانش‌آموزان و جوانان جزیره خارگ قرار گیرد.

وی افزود: بهره‌برداری از فضاهای فرهنگی و آموزشی همچون سینما تربیت می‌تواند نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی، غنی‌سازی اوقات فراغت و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در میان دانش‌آموزان ایفا کند.

بخشدار ویژه خارگ در پایان با تأکید بر استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی و آموزشی گفت: تحقق اهداف حوزه آموزش و پرورش در گرو همدلی، هم‌افزایی و پیگیری مستمر است و امیدواریم با مشارکت همه دستگاه‌ها، شاهد ارتقای هرچه بیشتر کیفیت آموزشی در جزیره خارگ باشیم.