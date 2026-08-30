افتتاح ۵ طرح و آغاز یک پروژه راهداری در هلیلان

به گزارش خبرنگار، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام روز یکشنبه در این آیین اظهار کرد: این طرحها با هدف ارتقای ایمنی راهها، بهسازی محورهای ارتباطی، تسهیل تردد و بهبود دسترسی مردم مناطق روستایی اجرا شده است.
حیدر دشتی پور افزود: یکی از پروژههای مهم به بهرهبرداری رسیده در این شهرستان، احداث راه روستایی چالخشک به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر است که با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان اجرا شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام بیان کرد: همچنین پروژه بهسازی و آسفالت محور سرابله - پلسیمره در محدوده روستای فرخینوند به طول ۲ کیلومتر، بهسازی و آسفالت محور سهراهی ماهیزان - شاهبداغ به طول سه کیلومتر و بهسازی و آسفالت راه روستایی شیرآوند - وری به طول پنج کیلومتر به بهرهبرداری رسید.
دشتیپور اضافه کرد: پروژه بهسازی و آسفالت مسیر شهر توحید در شهرستان هلیلان به طول سه کیلومتر نیز از دیگر طرحهای افتتاحشده در این شهرستان است.
وی توضیح داد: در مجموع ۶۳ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه های در سطح شهرستان هلیلان و از محل اعتبارات استانی و ملی سازمان راهداری و حملونقل جادهای هزینه شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژه بهسازی و آسفالت قطعات ۲ و ۳ راه روستایی پیامن شهرستان هلیلان خبر داد و گفت: این پروژه به طول هفت هزار و ۶۰۰ متر و با اعتبار ۸۲ میلیارد تومان اجرا میشود.
دشتیپور بیان کرد: توسعه راههای روستایی و ارتقای کیفیت محورهای ارتباطی مناطق کمتر برخوردار از اولویتهای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان است.
نظر شما