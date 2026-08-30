به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح رسمی مدرسه یک‌کلاسه روستای گنجه همزمان با آخرین روز هفته دولت ظهر یکشنبه در ادامه برنامه‌های سفر کاری استاندار همدان به شهرستان اسدآباد برگزار شد.

در این مراسم اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، سلیمان نظری‌دوست فرماندار اسدآباد به همراه جمعی از مدیران کل استانی، روسای ادارات شهرستانی و اهالی روستا حضور داشتند.

این پروژه آموزشی با زیربنای ۸۵ متر مربع و با اعتباری افزون بر ۳.۵ میلیارد تومان احداث شده است. اجرای این طرح با هدف فراهم آوردن بستری استاندارد، ایمن و مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان در مناطق روستایی و در راستای سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه توسعه زیرساخت‌های آموزش و پرورش صورت گرفته است.

این اقدام با هدف کاهش شکاف آموزشی میان مناطق شهری و روستایی و ارتقای سطح دانش‌آموختگی در روستاها انجام شده و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این ساختمان کیفیت تحصیل دانش‌آموزان منطقه به طور چشمگیری بهبود یابد.