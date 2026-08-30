به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور، حملات گسترده‌ای را علیه صنایع نظامی اوکراین انجام داده اند.

براساس این بیانیه، نیروهای مسلح روسیه به انبار نگهداری مواد منفجره یک شرکت تولید پهپاد حمله کردند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در واکنش به حملات کی‌یف به زیرساخت‌های سوخت و انرژی، حملات گسترده علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین را آغاز کرده‌اند.

براساس این بیانیه، نیروهای مسلح روسیه دو شهرک ولیکی برکول و سادکی در استان سومی را نیز آزاد کردند.

وزارت دفاع روسیه ضمن اعلام پیشروی ارتش این کشور در همه جبهه‌ها، تصریح کرد: سکوهای پرتاب موشک‌های «فلامینگو»، یک تاسیسات سوخت و انرژی و یک تأسیسات تولید مهمات و مراکز لجستیکی ارتش اوکراین هدف قرار گرفتند.