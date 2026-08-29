گالوزین: روسیه و بلاروس برای سناریوهای ناتو آمادگی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، میخائیل گالوزین، معاون وزیر خارجه روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: یک اداره و مدیریت خارجی موقت در کی‌‎ یف تحت نظارت سازمان ملل می‌ تواند راه را برای حل و فصل دیپلماتیک بحران اوکراین هموار کند.

معاون وزیر خارجه روسیه در این باره اضافه کرد: واکنش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به ایده تشکیل اداره خارجی در کی ‎یف تحت نظارت سازمان ملل، رویکرد جانبدارانه این سازمان نسبت به ابتکارات مسکو و گرایش آشکار آن به سمت دستور کار غرب جمعی حامی کی ‎یف را تایید کرد.

میخائیل گالوزین سپس ادامه داد: مسکو می بایست تمام خطرات مرتبط با سیاست‌ های تحریک‌ آمیز همسایگان غربی خود را در نظر بگیرد. تهدیدات علیه مینسک مطابق با پیمان بین دولتی روسیه و بلاروس در زمینه تضمین‌ های امنیتی در اتحادیه فیمابین، به عنوان چالشی برای کل دولت اتحادیه و خود روسیه تلقی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به فشارهای گسترده نظامی و سیاسی ناتو و اقدامات ترکیبی این ائتلاف برای تضعیف امنیت روسیه و بلاروس، دولت اتحادیه برای هر سناریویی آمادگی دارد.