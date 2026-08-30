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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

روسیه حملات پهپادی اوکراین را دفع کرد

روسیه حملات پهپادی اوکراین را دفع کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند این کشور موفق شده است حمله گسترده پهپادی اوکراین به مناطق مختلف این کشور را دفع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۰۴ پهپاد، ۱۴ بمب هدایت‌شونده و ۵ موشک هیمارس را سرنگون کردند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در واکنش به حملات کی‌یف به زیرساخت‌های سوخت و انرژی، حملات گسترده علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین را آغاز کرده‌اند.

براساس این بیانیه، نیروهای مسلح روسیه دو شهرک ولیکی برکول و سادکی در استان سومی را نیز آزاد کردند.

وزارت دفاع روسیه ضمن اعلام پیشروی ارتش این کشور در همه جبهه‌ها، تصریح کرد: سکوهای پرتاب موشک‌های «فلامینگو»، یک تاسیسات سوخت و انرژی و یک تأسیسات تولید مهمات و مراکز لجستیکی ارتش اوکراین هدف قرار گرفتند.

کد مطلب 6932221

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