روسیه حملات پهپادی اوکراین را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: سامانههای پدافند هوایی روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۰۴ پهپاد، ۱۴ بمب هدایتشونده و ۵ موشک هیمارس را سرنگون کردند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در واکنش به حملات کییف به زیرساختهای سوخت و انرژی، حملات گسترده علیه زیرساختهای انرژی اوکراین را آغاز کردهاند.
براساس این بیانیه، نیروهای مسلح روسیه دو شهرک ولیکی برکول و سادکی در استان سومی را نیز آزاد کردند.
وزارت دفاع روسیه ضمن اعلام پیشروی ارتش این کشور در همه جبههها، تصریح کرد: سکوهای پرتاب موشکهای «فلامینگو»، یک تاسیسات سوخت و انرژی و یک تأسیسات تولید مهمات و مراکز لجستیکی ارتش اوکراین هدف قرار گرفتند.
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