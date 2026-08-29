به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات اوکراین روز شنبه اعلام کردند که حداقل ۳۷ نفر پس از حمله یک پهپاد روسی به انباری در نزدیکی حومه غربی کی یف در طول شب که منجر به آتش سوزی و انفجارهای عظیم شد، کشته شده و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدهاند.
دادستانهای اوکراینی با آغاز تحقیقات در مورد سهلانگاری جنایی گفتند که به نظر میرسد این انبار محل نگهداری «اشیاء انفجاری» بوده است.
دفتر دادستانی اوکراین تصریح کرد که تحقیقاتش بر قانونی بودن نگهداری اشیاء و مواد منفجره در محوطه این شرکت و همچنین بررسی اینکه آیا این شرکت، که نامی از آن برده نشده، مجوزهای لازم را داشته است یا خیر متمرکز خواهد بود.
از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که مهمات نباید در نزدیکی خانهها انبار شوند. او در پستی در ایکس نوشت: مقررات لازم وجود دارد - مهمات را نمیتوان در نزدیکی خانهها یا سایر مناطق مسکونی انبار کرد. قطعاً نتیجهگیریهای مناسبی گرفته خواهد شد.
در همین رابطه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهایش در حملات شبانه به مراکز لجستیکی در کی یف، پایتخت اوکراین و منطقه اطراف کی یف حمله کردهاند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که به یک انبار مهمات در روستای مایلا متعلق به شرکت فناوری دفاعی اوکراینی فایر پوینت، که قطعات و تقویتکنندههای پهپادهای دوربرد FP-۱/FP-۲ در آن نگهداری میشد، حمله کرده است.
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