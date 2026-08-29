به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل اعلام کرد که در پی تنش‌های میان ایران و آمریکا حدود ۶ هزار دریانورد در داخل حداکثر ۴۰۰ فروند کشتی همچنان در خلیج فارس گرفتار ماندند و نمی‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند.

آرسنیو دومینگز دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، در بیانیه‌ای اشاره کرد که وضعیت در تنگه هرمز «هنوز حل نشده است» و هزاران دریانورد همچنان در شرایطی با خطرات بالا و همراه با عدم قطعیت، به زندگی و کار خود ادامه می‌دهند.

دومینگز تصریح کرد که پیامدهای این بحران «هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت گسترده و جدی» است و اختلال در زنجیره‌های تامین حیاتی سوخت، کود و دیگر کالاها، جوامع و اقتصادهای سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.