به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان بینالمللی دریانوردی سازمان ملل اعلام کرد که در پی تنشهای میان ایران و آمریکا حدود ۶ هزار دریانورد در داخل حداکثر ۴۰۰ فروند کشتی همچنان در خلیج فارس گرفتار ماندند و نمیتوانند از تنگه هرمز عبور کنند.
آرسنیو دومینگز دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، در بیانیهای اشاره کرد که وضعیت در تنگه هرمز «هنوز حل نشده است» و هزاران دریانورد همچنان در شرایطی با خطرات بالا و همراه با عدم قطعیت، به زندگی و کار خود ادامه میدهند.
دومینگز تصریح کرد که پیامدهای این بحران «هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت گسترده و جدی» است و اختلال در زنجیرههای تامین حیاتی سوخت، کود و دیگر کالاها، جوامع و اقتصادهای سراسر جهان را تحت تاثیر قرار میدهد.
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