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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل زنگ خطر را به صدا درآورد

سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل زنگ خطر را به صدا درآورد

دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل هشدار داد که اختلال در زنجیره‌های تامین حیاتی سوخت، کود و دیگر کالاها، جوامع و اقتصادهای سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل اعلام کرد که در پی تنش‌های میان ایران و آمریکا حدود ۶ هزار دریانورد در داخل حداکثر ۴۰۰ فروند کشتی همچنان در خلیج فارس گرفتار ماندند و نمی‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند.

آرسنیو دومینگز دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، در بیانیه‌ای اشاره کرد که وضعیت در تنگه هرمز «هنوز حل نشده است» و هزاران دریانورد همچنان در شرایطی با خطرات بالا و همراه با عدم قطعیت، به زندگی و کار خود ادامه می‌دهند.

دومینگز تصریح کرد که پیامدهای این بحران «هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت گسترده و جدی» است و اختلال در زنجیره‌های تامین حیاتی سوخت، کود و دیگر کالاها، جوامع و اقتصادهای سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کد مطلب 6931284

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