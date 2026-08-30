ورزش لرستان جولانگاه احزاب و افراد خاص نیست؛ تمرکز بر کسب سهمیه المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از محمدجواد بیرانوند، قهرمان وزنه‌برداری جهان و عضو تیم ملی وزنه‌برداری کشور، ضمن تبریک ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: ورزش لرستان جایگاه افراد خاص، جناح‌های سیاسی و ستادهای انتخاباتی نیست.

وی افزود: ورزش استان باید در اختیار همه جوانان، بانوان و عموم مردم قرار داشته باشد و نباید اجازه داد مسائل سیاسی و جناحی بر فضای ورزش استان سایه بیندازد.

استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت تمرکز نظام اداری ورزش بر مسائل واقعی جامعه ورزشی، ادامه داد: نظام اداری ورزش و جوانان استان باید معطوف به رفع مشکلات جوانان و ورزشکاران باشد و از حاشیه‌هایی که می‌تواند مسیر توسعه ورزش را تحت تأثیر قرار دهد، فاصله بگیرد.

مردم و ورزشکاران خط قرمز مدیریت ورزش لرستان

شاهرخی با بیان اینکه مردم و ورزشکاران خط قرمز مدیریت استان در حوزه ورزش هستند، تصریح کرد: ورزش مسیر ارزشمندی برای اعتلای جوانان و کاهش آسیب‌های اجتماعی، پوچ‌گرایی و بسیاری از آسیب‌های دیگر است.

وی افزود: توجه به ورزش تنها به معنای پرداختن به مسابقات و مدال‌آوری نیست، بلکه ورزش می‌تواند در سلامت جسم و روان جوانان، افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.

ورزش لرستان باید از حاشیه‌ها فاصله بگیرد

نماینده عالی دولت در لرستان با تأکید بر ضرورت دور کردن ورزش از حاشیه‌ها، گفت: ورزش را از حواشی دور کنید؛ چراکه تأکید ما بر تقویت ورزش قهرمانی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کسب سهمیه‌های المپیک است.

شاهرخی افزود: لرستان در رشته‌های مختلف ورزشی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و باید این ظرفیت‌ها شناسایی و برای حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی مورد حمایت قرار گیرند.

وی حمایت از ورزشکاران را وظیفه همه مسئولان دانست و اظهار کرد: در دولت چهاردهم نیز بر ورزش قهرمانی و همگانی با هدف تشویق نسل جوان، ارتقای سلامت و افتخارآفرینی جوانان تأکید ویژه‌ای وجود دارد.

برنامه ویژه برای کسب سهمیه المپیک ارائه شود

استاندار لرستان با خطاب قرار دادن مدیرکل ورزش و جوانان استان، گفت: از مدیرکل ورزش و جوانان می‌خواهیم برای کسب سهمیه المپیک، به‌ویژه از میان جوانان مستعد استان، برنامه ویژه‌ای ارائه کند.

شاهرخی ادامه داد: باید از ظرفیت جوانان لرستان به‌صورت همه‌جانبه حمایت شود و به‌ویژه در حوزه ورزش‌های رزمی که با توجه به فیزیک و ساختار مردم زاگرس و لرستان از ظرفیت مناسبی برخوردار است، برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

وی تأکید کرد: شناسایی استعدادهای ورزشی، حمایت از ورزشکاران مستعد و فراهم کردن زمینه حضور آنها در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باید یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی ورزش استان باشد.

حمایت از خیبر و ظرفیت فوتبال لرستان

شاهرخی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان در حوزه فوتبال، اظهار کرد: از برنامه‌های استان در زمینه ورزش حمایت می‌کنیم و تأکید داریم همه کسانی که توانایی دارند، از فوتبال و تیم خیبر که محبوب لرستانی‌ها، لرتباران و زاگرس‌نشینان است، حمایت کنند.

استاندار لرستان افزود: خیبر به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم ورزشی استان، مورد توجه مردم قرار دارد و حمایت از این تیم و سایر ظرفیت‌های ورزشی می‌تواند به تقویت جایگاه ورزش لرستان کمک کند.

خانواده‌ها در موفقیت قهرمانان نقش مهمی دارند

نماینده عالی دولت در لرستان در ادامه با اشاره به موفقیت محمدجواد بیرانوند، قهرمان وزنه‌برداری جهان، گفت: تلاش ورزشکاران برای کسب موفقیت و افتخارآفرینی ارزشمند است، اما در کنار آن، نقش خانواده‌ها نیز در رسیدن ورزشکاران به موفقیت بسیار مهم است.

شاهرخی افزود: خانواده بیرانوند نیز در کسب موفقیت این ورزشکار عزیز نقش مؤثری داشته‌اند و باید از حمایت‌ها و همراهی خانواده‌های ورزشکاران قدردانی کرد.

موفقیت قهرمانان موجب نشاط اجتماعی می‌شود

استاندار لرستان با اشاره به پیشینه و جایگاه ایل بیرانوند در استان، بیان کرد: ایل بیرانوند از جمله ایلاتی است که نقش تاریخی در استان لرستان داشته و دارد.

وی ادامه داد: ورزش و قهرمانی در این حوزه، تنها موجب خرسندی و افتخار جوانان و خانواده‌ها نیست، بلکه می‌تواند الگویی برای سایر جوانان باشد و به افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.

شاهرخی خاطرنشان کرد: موفقیت قهرمانان لرستانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باید به‌عنوان فرصتی برای ایجاد انگیزه در نسل جوان مورد توجه قرار گیرد و زمینه برای شناسایی و پرورش استعدادهای جدید ورزشی در استان فراهم شود.