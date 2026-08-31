خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: آغاز سال تحصیلی برای نظام آموزش و پرورش صرفاً به معنای بازگشایی دوباره درهای مدارس نیست؛ بلکه نقطه آغاز یک دوره تازه از آموزش، تربیت و پرورش نسلی است که قرار است بخشی از آینده جامعه را رقم بزند.

از همین رو، آماده‌سازی مدارس، تأمین نیروی انسانی، کیفیت آموزش، عدالت آموزشی و توجه به شرایط متفاوت دانش‌آموزان در مناطق مختلف، از جمله مهم‌ترین محورهایی است که در آستانه مهرماه مورد توجه قرار می‌گیرد.

در ناحیه ۲ آموزش و پرورش خرم‌آباد نیز با توجه به گستردگی مناطق شهری و حاشیه‌ای، آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ تنها به اقدامات عمرانی محدود نشده و مجموعه‌ای از برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف دنبال شده است.

به گفته مسئولان این ناحیه، در جریان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، ۱۸ مدرسه به‌صورت جزئی و کلی آسیب دیدند که با بسیج عمومی و تلاش مجموعه آموزش و پرورش، عملیات ترمیم و آماده‌سازی آنها انجام شده و مدارس برای پذیرش دانش‌آموزان آماده هستند.

اما یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آموزش و پرورش، اطمینان از دسترسی برابر دانش‌آموزان به فرصت‌های آموزشی است؛ موضوعی که در ناحیه ۲ خرم‌آباد، با توجه به وجود مدارس و مناطق حاشیه‌ای، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

علی‌محمد بیرانوند، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد، در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار مهر، بر این مسئله تأکید دارد که هیچ دانش‌آموزی نباید از تحصیل بازبماند و امکانات آموزشی نباید صرفاً در اختیار دانش‌آموزانی باشد که در مناطق برخوردار زندگی می‌کنند.

بیرانوند تأکید دارد که خروجی آموزش و پرورش نباید صرفاً دانش‌آموزی باشد که در آزمون موفق شده است؛ بلکه مدرسه باید دانش‌آموزی توانمند، ماهر، برخوردار از نگرش اسلامی-ایرانی و دارای استعدادهای شناسایی‌شده و پرورش‌یافته تحویل جامعه دهد. مجموعه این دیدگاه‌ها، تصویری از برنامه‌های آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد برای آغاز سال تحصیلی جدید و نگاه این مجموعه به آینده تعلیم و تربیت در این ناحیه ارائه می‌کند.

بازسازی ۱۸ مدرسه آسیب‌دیده برای آغاز سال تحصیلی

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگشایی مدارس در اول مهر، اظهار کرد: همه همکاران ستادی و آموزشی مجموعه آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا محیطی آرام و مناسب برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ فراهم شود.

وی افزود: هدف همه ما این است که دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در محیطی امن، آرام و مناسب آغاز کنند و برنامه‌ریزی‌ها نیز بر همین اساس انجام شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی مدارس، گفت: در جریان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، ۱۸ مدرسه در این ناحیه به‌صورت جزئی و کلی آسیب دیدند.

بیرانوند ادامه داد: با یک بسیج عمومی و تلاش و همراهی همکاران، اقدامات لازم برای ترمیم و آماده‌سازی این مدارس انجام شد و خوشبختانه این مدارس اکنون برای حضور دانش‌آموزان آماده هستند.

وی با تأکید بر تلاش صورت‌گرفته برای ارتقای وضعیت مدارس آسیب‌دیده، تصریح کرد: همکاران ما کاری کردند که این مدارس نه‌تنها برای مهر آماده شوند، بلکه در شرایطی حتی بهتر از گذشته برای دانش‌آموزان عزیز ساخته و آماده شوند.

ایجاد محیطی امن و آرام برای دانش‌آموزان

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد با اشاره به اهداف پروژه مهر، اظهار کرد: هدف از اجرای پروژه مهر این است که محیطی امن و آرام برای دانش‌آموزان عزیز ایجاد کنیم تا با خیال راحت، یک مهر پر از مهر را آغاز کنند.

بیرانوند افزود: در کنار آماده‌سازی فضاهای آموزشی، تمام تلاش ما بر این است که هیچ دانش‌آموزی از تحصیل بازنماند.

وی تأکید کرد: هدف همه مجموعه آموزش و پرورش این است که هیچ دانش‌آموزی بازمانده از تحصیل نباشد و دانش‌آموزان بتوانند در سال تحصیلی جدید در محیطی مناسب به تحصیل خود ادامه دهند.

سازماندهی نیروهای آموزشی در همه مقاطع

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای سازماندهی نیروی انسانی، گفت: سازماندهی نیروهای آموزشی در همه مقاطع تحصیلی شامل دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان‌های فنی انجام شده است.

بیرانوند افزود: در این زمینه هیچ ترمیمی نداشتیم و سازماندهی نیروهای آموزشی بر اساس رتبه‌بندی و امتیازی که همکاران آموزشی کسب کرده‌اند، انجام شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس فراخوان انجام دادیم و همکاران آموزشی پای کار آمدند و سازماندهی کلی معلمان در همه مقاطع تحصیلی صورت گرفت.

تلاش برای آغاز آرام سال تحصیلی

بیرانوند با تأکید بر نقش همکاری مجموعه آموزش و پرورش در آماده‌سازی مدارس برای مهرماه، خاطرنشان کرد: تمام همکاران ستادی و آموزشی تلاش کرده‌اند شرایطی فراهم شود که دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی آرام و مناسب آغاز کنند.

وی افزود: مجموعه اقدامات انجام‌شده در قالب پروژه مهر با هدف آماده‌سازی مدارس، سازماندهی نیروهای انسانی و فراهم کردن محیطی امن برای دانش‌آموزان دنبال شده است تا آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با آرامش و آمادگی کامل همراه باشد.

تأکید بر کیفیت آموزشی به‌جای تمرکز صرف بر آمار قبولی کنکور

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه این ناحیه در موفقیت دانش‌آموزان در کنکور سراسری، با تأکید بر اینکه صرف اعلام آمار قبولی نمی‌تواند بیانگر تمام ابعاد موفقیت آموزشی باشد، اظهار کرد: حقیقتاً با توجه به اینکه رشته تحصیلی من آمار است و دکترای آمار دارم، هیچ‌گاه به دنبال این نیستم که صرفاً عدد برای من ملاک باشد.

بیرانوند افزود: اینکه بگوییم چه تعداد دانش‌آموز قبول شده‌اند و چه تعداد موفق به قبولی نشده‌اند، هرچند موضوع مهمی است، اما از نظر من مهم‌تر از آن، سلامت فرآیند آموزشی است.

وی ادامه داد: سلامت کار از این منظر اهمیت دارد که موفقیت آموزشی فقط جنبه کمی نداشته باشد، بلکه باید کیفیت نیز در آن مورد توجه قرار گیرد.

موفقیت دانش‌آموزان نباید صرفاً به تست‌زنی محدود شود

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد با بیان اینکه هدف آموزش و پرورش نباید صرفاً کسب نتیجه در آزمون باشد، تصریح کرد: نباید تمام فرآیند آموزشی را به تست‌زنی محدود کنیم.

بیرانوند گفت: اینکه دانش‌آموز صرفاً تست بزند و در نهایت قبولی او به‌عنوان یک عدد و آمار ثبت شود، تمام هدف آموزش و پرورش نیست؛ بلکه باید به ابعاد کیفی و تربیتی آموزش نیز توجه شود.

وی افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد این است که در کنار موفقیت تحصیلی، آرامش و مسیر درست رشد استعدادهای دانش‌آموزان نیز مورد توجه قرار گیرد.

هدف، شکوفایی استعداد دانش‌آموزان در مسیر درست است

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد تأکید کرد: باید مسیری را طی کنیم که آرامش و مقصدی را که کشور عزیزمان برای استفاده از تمام استعدادهای دانش‌آموزان دنبال می‌کند، محقق کنیم.

بیرانوند ادامه داد: هدف این نیست که همه چیز فقط به یک عدد یا نتیجه یک آزمون و تست‌زنی ختم شود، بلکه باید استعدادهای دانش‌آموزان را شناسایی و آنها را در مسیر صحیح هدایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت واقعی زمانی محقق می‌شود که در کنار نتایج کمی و قبولی در آزمون‌ها، کیفیت آموزشی، سلامت فرآیند تربیت و آموزش و همچنین آرامش و استعداد دانش‌آموزان نیز مورد توجه قرار گیرد.

حمایت از دانش‌آموزان مناطق حاشیه‌ای برای کنکور

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد در ادامه درباره برنامه‌های این ناحیه برای کنکور سال آینده، اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم در مدارس خاصی که امکان اجرای برنامه‌های ویژه آموزشی را دارند، از معلمان باتجربه استفاده کنیم و این ظرفیت را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم.

بیرانوند افزود: یکی از رویکردهای ما این است که مدارس و دانش‌آموزان مناطق حاشیه‌ای و مدارسی را که از امکانات کمتری برخوردار هستند، مورد حمایت قرار دهیم.

وی با اشاره به شرایط ناحیه ۲ خرم‌آباد ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید، ناحیه ۲ مناطق حاشیه‌ای زیادی دارد و به تبع آن، مدارس حاشیه‌ای نیز در این مناطق وجود دارند که ممکن است از امکانات لازم برای استفاده از برنامه‌های آمادگی کنکور برخوردار نباشند.

استفاده از ظرفیت مدارس خاص برای حمایت آموزشی

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد تصریح کرد: بر همین اساس، در مدارس خاصی که در ناحیه داریم، برنامه‌هایی در تابستان اجرا شد تا بتوانیم بخشی از این نیاز آموزشی را پوشش دهیم.

بیرانوند گفت: در این مدارس تلاش شد از ظرفیت معلمان باتجربه استفاده شود تا دانش‌آموزان بتوانند از آموزش و حمایت بیشتری برای آمادگی در آزمون سراسری برخوردار شوند.

وی افزود: این برنامه‌ها را برای سال آینده نیز با قطعیت ادامه خواهیم داد و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از دانش‌آموزان استفاده کنیم.

تأکید بر عدالت آموزشی در ناحیه ۲ خرم‌آباد

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت توجه یکسان به دانش‌آموزان در مناطق مختلف، اظهار کرد: هدف ما این است که دانش‌آموزان در همه نقاط ناحیه ۲ به شکل عادلانه دیده شوند و شرایط آموزشی مناسب‌تری برای آنها فراهم شود.

بیرانوند خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم دانش‌آموزانی که در مناطق حاشیه‌ای قرار دارند و به دلیل محدودیت امکانات امکان بهره‌مندی از برخی خدمات آموزشی را ندارند، از ظرفیت‌های موجود در آموزش و پرورش استفاده کنند.

وی تأکید کرد: ادامه این برنامه‌ها در سال آینده نیز با هدف حمایت از دانش‌آموزان و ایجاد فرصت‌های آموزشی برابر دنبال خواهد شد تا دانش‌آموزان ناحیه ۲ خرم‌آباد، فارغ از محل زندگی و شرایط مدرسه، از فرصت مناسبی برای رشد و موفقیت برخوردار باشند.

هوشمندسازی مدارس ناحیه ۲ خرم‌آباد با رویکرد ایجاد «زیست‌بوم دیجیتال»

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد در ادامه درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی مدارس، اظهار کرد: هوشمندسازی از نظر ما صرفاً به این معنا نیست که یک تبلت یا نمایشگر را وارد فضای آموزشی کنیم و بگوییم مدرسه هوشمند شده است.

بیرانوند افزود: با توجه به امکانات و ظرفیت‌هایی که در ناحیه ۲ وجود دارد، تلاش کرده‌ایم رویکرد خود را از تجهیز صرف مدارس به سمت ایجاد یک «زیست‌بوم دیجیتال» در فضای آموزشی ببریم.

وی ادامه داد: منظور از این رویکرد آن است که از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود و همه دانش‌آموزان بتوانند متناسب با امکانات موجود از فرصت‌های آموزشی دیجیتال بهره‌مند شوند.

استفاده از ظرفیت مدارس برخوردار برای توسعه آموزش دیجیتال

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به ظرفیت‌های آموزشی، گفت: همان‌طور که در موضوع آمادگی دانش‌آموزان برای کنکور نیز تأکید کردیم، در حوزه هوشمندسازی مدارس نیز تلاش کرده‌ایم امکانات و ظرفیت‌های موجود تنها در اختیار گروه خاصی از دانش‌آموزان قرار نگیرد.

بیرانوند افزود: در همین راستا، با فراخوان مدارس و استفاده از ظرفیت مدارسی که از امکانات بیشتری برخوردار هستند، تلاش کردیم از تمام ظرفیت‌های آموزش و پرورش ناحیه ۲ برای توسعه آموزش دیجیتال استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: هدف این است که دانش‌آموزان در نقاط مختلف ناحیه بتوانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند و هوشمندسازی به معنای واقعی، در خدمت فرآیند یادگیری قرار گیرد.

نظارت بر کیفیت آموزشی مدارس غیردولتی

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود درباره نظارت بر کیفیت آموزشی در مدارس غیردولتی و نحوه انتخاب و فعالیت معلمان در این مدارس، اظهار کرد: در مدارس غیردولتی تلاش کرده‌ایم حضور مدیران آموزش و پرورش صرفاً به یک حضور اداری محدود نشود.

بیرانوند افزود: همکارانی که به‌عنوان مدیر در مدارس غیردولتی فعالیت می‌کنند، باید نقش نظارتی خود را نیز به‌درستی ایفا کنند و صرفاً در مدرسه حضور نداشته باشند، بلکه بر روند آموزش و شرایط حاکم بر مدرسه نیز نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: مدیران و ناظران مدارس غیردولتی باید بر کیفیت فرآیند آموزشی و شرایطی که برای دانش‌آموزان فراهم می‌شود، نظارت جدی داشته باشند.

تأکید بر محیط آرام، قانونمند و منضبط در مدارس

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد تربیتی در مدارس غیردولتی، تصریح کرد: همان‌طور که از نظر روانی انتظار داریم دانش‌آموزان ما در یک محیط آرام، قانونمند و منضبط تحصیل کنند و احترام به دانش‌آموزان در مدرسه مورد توجه باشد، همین شرایط باید در مدارس غیردولتی نیز حاکم شود.

بیرانوند گفت: محیط آموزشی باید به‌گونه‌ای باشد که دانش‌آموز در کنار آموزش علمی، احساس آرامش و امنیت داشته باشد و قوانین و انضباط نیز با رعایت شأن و احترام دانش‌آموزان اجرا شود.

خروجی آموزش و پرورش باید دانش، مهارت و نگرش باشد

وی در ادامه با بیان اینکه انتظار از پروژه مهر فراتر از آماده‌سازی فیزیکی مدارس است، اظهار کرد: انتظار من این است که خروجی پروژه مهر برای دانش‌آموزان عزیزمان، خروجیِ دانش و مهارت باشد.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد افزود: دانش‌آموز باید در کنار کسب دانش، مهارت‌های لازم را نیز به دست آورد و از نظر نگرش نیز در مسیر ارزش‌های اسلامی و ایرانی اسلامی رشد کند.

بیرانوند تأکید کرد: نماز و تربیت دینی نیز باید در فرآیند تربیت دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد و خروجی مدارس باید دانش‌آموزانی توانمند و برخوردار از مهارت‌های لازم برای زندگی و آینده باشند.

وی خاطرنشان کرد: توانمندسازی دانش‌آموزان باید بر اساس استعدادهای آنها انجام شود تا هر دانش‌آموز متناسب با ظرفیت و استعداد خود بتواند مسیر رشد و پیشرفت را طی کند.