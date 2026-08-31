تولید ۳۳ هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند اظهار کرد: طی پنج ماه نخست سال جاری، در مجموع ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه در ۳۸۰ واحد پرورش مرغ گوشتی استان قزوین جوجهریزی شده است.
وی افزود: حاصل این میزان جوجهریزی، تولید ۳۳ هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ بوده که پس از تولید، به بازار مصرف عرضه شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای موجود، اظهار کرد: استمرار تولید در چنین شرایطی حاصل تلاش مرغداران و مجموعه فعالان بخش کشاورزی برای حفظ ظرفیتهای تولید و تأمین نیاز بازار است.
غیاثوند ادامه داد: تولید مستمر گوشت مرغ علاوه بر تأمین بخشی از نیاز پروتئینی کشور، در پایداری زنجیره تولید، حفظ ظرفیت واحدهای مرغداری و تقویت امنیت غذایی نیز نقش مؤثری دارد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی بخش طیور خاطرنشان کرد: حفظ روند تولید و پشتیبانی از مرغداران از اولویتهای بخش کشاورزی استان است و تلاش میشود با استمرار این حمایتها، ظرفیت تولید حفظ و تابآوری زنجیره تأمین گوشت مرغ در برابر فشارهای اقتصادی افزایش یابد.
نظر شما