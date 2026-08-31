نظامی: ۲۷ قلاده یوزپلنگ در کشور شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، باقر نظامی صبح دوشنبه در همایش ملی یوزپلنگ آسیایی در سالن همایش کمپ پتروشیمی خراسان در بجنورد، اظهار کرد: پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که در ایران زیست می‌کند، از سال ۱۳۸۰ آغاز شده و تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

وی افزود: این پروژه در فلات مرکزی ایران و در هفت استان اجرا شد، اما در اوایل سال ۱۳۹۸ این پروژه بین‌المللی تعطیل شد.

مدیر پروژه یوز با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت جدید، از سال ۱۴۰۳ با کمک دانشگاه تهران، برنامه جدیدی برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی آغاز شده است، تصریح کرد: اولویت اصلی این برنامه، حفاظت از یوز در زیستگاه طبیعی خود است و تلاش ما بر این است که یوز را در زیستگاه اصلی خودش حفظ کنیم و شرایط لازم برای تداوم زیست این گونه را فراهم کنیم.

نظامی با اشاره به تاریخچه زیستگاه‌های یوز، ادامه داد: در دهه ۱۳۸۰، سه لکه زیستگاهی برای یوز داشتیم، اما در اوایل دهه ۱۳۹۰ متأسفانه لکه جنوبی را از دست دادیم و سه نقطه به هم پیوسته باقی ماند که برای یوز یک لکه زیستگاهی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به رفتار «هلیا»، یوزپلنگ شناخته‌شده منطقه، بیان کرد: رفتار هلیا نشان می‌دهد که یوز به‌طور مستمر در حال جابه‌جایی است و به همین دلیل، گسترش قرق‌ها و حفاظتگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر پروژه یوز اضافه کرد: در همین راستا، ۲۸ جوان محلی در چهار استان سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی به‌عنوان همیار محیط‌بان انتخاب شدند تا در کنار محیط‌بانان فعالیت کرده و با همراهی مردم، زمینه حفاظت مؤثرتر از یوزپلنگ آسیایی را فراهم کنند.

نظامی در پایان گفت: بر اساس مشاهدات، ۲۷ یوز در کشور وجود دارد که شامل ۷ یوز نر، ۶ یوز ماده، ۹ یوز با جنسیت نامعلوم و ۵ توله هلیا می‌شود.